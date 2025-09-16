Sin Champions League: mala noticia para Julián Álvarez en Atlético Madrid vs. Liverpool

Malas noticias para Julián Álvarez para Atlético de Madrid vs. Liverpool

Julián Álvarez encendió todas las alarmas en Atlético de Madrid de España, en el marco del debut de la Champions League contra Liverpool. Diego "Cholo" Simeone no convocó al campeón de todo con la Selección Argentina para este compromiso y será una baja por demás sensible pensando en dicho compromiso importante. De esta manera, el DT no contará con él, pero tampoco con otra figura clave de su equipo.

El mencionado cruce tendrá lugar este miércoles 17 de septiembre desde las 16 (hora argentina) en Anfield Road, donde el dueño de casa buscará comenzar el certamen continental de la mejor manera. El elenco "Colchonero" no la tendrá nada fácil ya que perderá a uno de los mejores del plantel que ni siquiera apareció entre los citados. Antes de dicho compromiso se confirmó el motivo por el que el exhombre de River Plate no estará a disposición y no está claro cuándo volverá.

Sin Julián Álvarez, el Atlético de Madrid del Cholo Simeone debuta contra Liverpool en la Champions League

La "Araña" sufrió una lesión en el duelo contra Villarreal, donde ganaron por 2-0 con los goles de Pablo Barrios y Nicolás González el pasado sábado 13 de septiembre. De hecho, sintió el dolor cuando dio la asistencia para el primer tanto de la jornada a los 9 minutos del inicio del encuentro. Si bien completó la mitad inicial, no jugó el complemento y ahora tampoco estará contras los "Reds" después de que se confirme lo que le sucedió.

Desde la institución informaron que la ausencia se debe a las "molestias que lo obligaron a abandonar el terreno de juego en el partido ante Villarreal". De esta manera, Simeone tendrá que planear un equipo sin el cordobés ya que no lo arriesgará pensando en lo que se viene y que la temporada recién comienza.

Thiago Almada es baja en el Atlético de Madrid para el debut en la Champions contra Liverpool

Simeone tampoco contará con Almada, quien volvió lesionado de la doble fecha de Eliminatorias con la Selección Argentina y todavía no está en condiciones. El exjugador de Vélez Sarsfield sufrió una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha y no sólo no jugó contra el Villarreal por LaLiga de España, sino que también se perderá el debut copero en Inglaterra.

Se estima que su regreso a las canchas sea dentro de, por lo menos, tres semanas. De esta manera, todo indica que estaría disponible recién para la octava fecha del torneo doméstico donde los de Simeone visitarán al Celta de Vigo perdiéndose así varios compromisos tanto del ámbito local como internacional.

Diego "Cholo" Simeone no convocó a Julián Álvarez para el debut del Atlético de Madrid en la Champions League contra el Liverpool

Cuándo juega Atlético de Madrid vs. Liverpool por la Champions League: hora, TV y cómo ver el partido online

El "Colchonero" visitará a los "Reds" en Anfield este miércoles 17 de septiembre desde las 16 (hora argentina) por la primera fecha de la fase inicial de la UEFA Champions League. El árbitro será el italiano Maurizio Mariani y la transmisión estará a cargo tanto de Fox Sports, mientras que el streaming online irá por la plataforma Disney+, además de otras alternativas como por ejemplo DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.