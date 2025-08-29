Una estrella eligió a Julián Álvarez como el "mejor del mundo" tras rumores de salida de España

Julián Álvarez, de rumores de salida del Atlético de Madrid a un tremendo elogio de una figura del fútbol mundial.

La jerarquía y calidad de Julián Álvarez ya es reconocida mundialmente, incluso por jugadores que marcaron una época, como el caso de Luis Suárez. El máximo goleador en la historia de Uruguay elogió al delantero de la Selección Argentina de forma contundente, al ponerlo por encima de varias figuras mundiales en el puesto de delantero, en medio de los rumores sobre una posible salida del Atlético de Madrid.

En una entrevista con el streamer Davo Xeneize, el actual futbolista de Inter Miami respondió sin vueltas quién era en la actualidad el mejor 9 del mundo. "Yo me quedo primero me quedo con Julián", expresó "Lucho" que, aunque no llegó a compartir plantel con "La Araña", tuvo un paso por el "Colchonero" antes de que arribara el argentino.

Luego, el exjugador de Barcelona y Liverpool, entre otros, continuó con los futbolistas que se encuentran por detrás de Álvarez según su consideración: "Después Kane y a mí me gusta mucho Haaland también. Me gusta más Haaland que Lautaro (Martínez). No es que Lautaro no me guste, al contrario, me encanta, pero me gusta más Haaland no sé por qué, me parece más jugador".

Cabe recordar que, en su primera temporada con el conjunto español, Julián realizó 29 goles y brindó 8 asistencias en 57 partidos disputados, lo que transformó en el jugador más destacado de la temporada del equipo de Diego "Cholo" Simeone. A pesar de sus buenos números, el "Aleti" no cerró una buena campaña en ninguno de los torneos que jugó y, lo llamativo, fue que no fue nominado entre 30 jugadores para el Balón de Oro.

Los rumores de una marcha del Atlético de Madrid

El pasado 19 de agosto, dos días después de la derrota del "Aleti" 2 a 1 ante el Espanyol de Barcelona, Julián quedó en el centro de la escena por inesperados rumores. Durante el programa de televisión español El Chiringuito, el periodista deportivo argentino Matías Palacios encendió las alarmas con relación al futuro del exfutbolista de River.

"Hacen un mea culpa (autocrítica) en el entorno. Y ese mea culpa es ´claro, quizás nos equivocamos nosotros en ir a jugar al equipo de Simeone...´", expresó el periodista Palacios, sobre el supuesto malestar que habría entre los representantes de Álvarez y su presente en el Colchonero".

En el mismo sentido, Palacios insistió con que "hay decepción, tristeza, les dio pena por Julián verlo así porque esto ya había pasado". Incluso, el cronista albiceleste recordó que "por ejemplo, Julián fue reemplazado en un descanso, fue llevado a jugar de extremo izquierdo y a perseguir laterales en la temporada pasada".

De todas maneras, el cronista con pasado en TyC Sports dejó un mensaje a los hinchas sobre el argentino: “Que ningún colchonero crea que Julián va a caer, se va a sentir marginado, no. Julián es 100% profesional, va a ir al frente, va a ir aún más aunque lo dejen afuera en el minuto 80 cuando él tenía que seguir jugando, porque no se puede terminar un partido de estas características con el mejor jugador, que es una estrella del fútbol mundial, que te hace un gol, en el banquillo, sentado así y a los dos minutos te hacen el segundo (gol)".