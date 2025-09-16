Scaloni sonríe: Argentina recuperó a una figura clave y podrá jugar en Octubre

Cuándo vuelve a jugar Lisandro Martínez

A menos de un año para el Mundial de selecciones mayores, Lionel Scaloni recibió una muy buena noticia que se vincula con la recuperación de un jugador que le hará más fácil el trabajo de armar la formación titular y mantener la jerarquía que tanto está buscando. Sin embargo, hay una cara negativa y es que otro habitualmente convocado a la Selección Argentina fue operado en las últimas horas. Uno que no podrá sumar minutos hasta 2026.

En febrero, el Manchester United confirmó que Lisandro Martínez había sufrido una rotura de ligamentos cruzados en un partido contra el Crystal Palace en el marco de la Premier League. Se trata de una lesión que demandó un paso por el quirófano y un tiempo de recuperación que superó los seis meses. Sin embargo, los medios europeos señalan una noticia más que alentadora y que alegra al cuerpo técnico argentino.

Cuándo vuelve a jugar Lisandro Martínez

Se estima que Lisandro Martínez va a contar el alta médica para dentro de un mes y podrá ser convocado a la Argentina de cara a los próximos compromisos amistosos. De hecho, el Manchester United señala que podría mandarlo a la cancha en la jornada del próximo 25 de octubre frente al Nottingham Forest, que se encuentra pactado para el primero de noviembre.

Un lesionado que se confirma

"Quería comunicarles que el fin de semana me tocó sufrir una lesión en donde me deja afuera de lo que queda del año. Hoy puedo decir que la operación salió todo bien gracias a Dios. Ahora me toca recuperarme y volver a hacer lo que siempre soñé que es jugar a la pelota. No tengo dudas que lo mejor está por venir … siempre para adelante", expresó Exequiel Palacios en su cuenta de Instagram al informar que la operación del tendón se realizó con éxito.

El parte médico emitido por el Leverkusen señala que el volante sufrió una lesión grave en el tendón muscular del aductor de la pierna derecha. Una dolencia que requiere un paso previo por el quirófano y que demandará un tiempo de recuperación que no es tan prolongado, debido a que se espera que vuelva va a jugar recién a comienzos del 2026. Esto le permitirá ganar rodaje y llegar con ritmo al Mundial.

Amistosos en octubre

Al terminarse las Eliminatorias Sudamericanas, la Argentina se encuentra obligada a conseguir rivales de gran peso para afrontar una serie de partidos amistosos que serán de preparación. En la ventana de octubre se esperan dos adversarios que demanda la organización de encuentros en Estados Unidos. El primero será en el Hard Rock Stadium de Miami y luego en el Soldier Field de Chicago.

Está confirmado que el primer adversario de la Albiceleste es Venezuela, mientras que Puerto Rico es el segundo. La ausencia de ciertos rivales de mayor peso coincide con que las selecciones europeas están disputando las eliminatorias y no disponen de tiempo para organizar duelos ante el conjunto argentino. Lo que queda es jugar contra oponentes de Sudamérica y alguna que otra selección de Asia.