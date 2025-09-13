Una figura de la Selección Argentina se lesionó y lo sufre Scaloni de cara al 2026

Sufre Scaloni en la Selección Argentina: la lesión que sufrió una figura

Lionel Scaloni sufre por la lesión de una de las figuras de la Selección Argentina en las últimas horas. El DT no contará con uno de los futbolistas que nunca falta en la lista de concentrados y que ganó todo con la "Albiceleste" al menos hasta el 2026 quedando afuera de los amistosos venideros. Con las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial del año próximo culminadas, ahora el combinado nacional jugará contra Venezuela y Puerto Rico, pero lo hará sin un jugador clave.

Se trara de Exequiel Palacios, exvolante de River Plate que actualmente juega en el Bayer Leverkusen de Alemania. Justamente en su club se encontró con una molestia que no sólo lo dejará sin rodaje en dichos compromisos, sino también en lo que resta de la primera mitad de la temporada en el conjunto teutón. Por supuesto, tanto para el DT campeón de todo con la Selección como para su equipo -que ya dio detalles de lo que padece el mediocampista- significa un golpe duro.

Exequiel Palacios se lesionó y es baja en la Selección Argentina de Scaloni

Luego de disputar tan sólo 15 minutos contra el Frankfurt por la tercera fecha de la Bundesliga, "Pala" salió por lesión. Según informaron, la misma es en el tendón muscular del aductor derecho y esto derivó en que no vuelva a pisar las canchas hasta el 2026. "Mantené la cabeza en alto, Pala", fue el mensaje que publicó el Bayer Leverkusen en sus redes sociales para alentar al volante surgido del "Millonario". Aleix García ocupó su lugar en el verde césped en lo que fue la victoria del equipo por 3 a 1.

Exequiel Palacios salió lesionado en el Bayer Leverkusen y es baja hasta 2026

A su vez, otro argentino también fue protagonista en este triunfo pero por otra razón. Ezequiel "Equi" Fernández ingresó a los 17 minutos del complemento con el equipo ganando 2 a 1 y vio la roja sobre el final del cotejo. El exhombre de Boca Juniors hizo su debut en el elenco alemán después de jugar en el Al-Qadsiah de Qatar, pero no fue de la mejor manera. Kasper Hjulmand -DT del Leverkusen- decidió darle rodaje en cancha en lugar de Malik Tillman, pero el mediocampista se ganó la primera amarilla poco después para recién en el segundo minuto agregado ver la roja.

Los números de Exequiel Palacios en su carrera

Clubes : River Plate y Bayer Leverkusen de Alemania.

: River Plate y Bayer Leverkusen de Alemania. Partidos jugados : 249 (+37 con la Selección Argentina).

: 249 (+37 con la Selección Argentina). Goles : 25.

: 25. Asistencias : 27 (+6).

: 27 (+6). Títulos: Copa Argentina 2017 y 2019; Supercopa Argentina 2018, Copa Libertadores 2018 y Recopa Sudamericana 2019 con River Plate; Bundesliga 2024, Copa de Alemania 2024 y Supercopa de Alemania 2024 con el Bayer Leverkusen; Copa América Brasil 2021 y Estados Unidso 2024, Finalissima 2022 y Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina

El combinado nacional tendrá acción en el mes de octubre cuando enfrente tanto a Venezuela como a Puerto Rico en el marco de dos amistosos preparatorios pensando en el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. El 10 de octubre, la "Albiceleste" se medirá con la "Vinotinto" y tres días más tarde hará lo propio contra los boricuas, ambos cruces en suelo estadounidense.