Papu Gómez reapareció y ventiló lo que nadie sabía sobre Scaloni: "A morir"

"Papu" Gómez reapareció públicamente y reveló detalles de su relación con Lionel Scaloni, a días de regresar a juagr de forma oficial.

Alejandro "Papu" Gómez, que volverá al fútbol el próximo 20 de octubre tras un año de suspensión tras dar positivo de dopaje, reapareció públicamente y dio detalles que nadie sabía de relación con Lionel Scaloni, el entrenador de la Selección Argentina. A los 37 años, preparándose para debutar con el Pádova de la Serie B de Italia, el extremo empezó a liberarse tras una larga espera sin actividad, después de haber jugado por última vez de forma oficial el 8 de octubre del 2024 con Monza, su anterior club.

Más suelto de equipaje, el mediocampista comenzó a contar experiencias de su pasado en el fútbol y el portagonista, esta vez, fue el DT de la "Albiceleste", con quien compartió equipo en Atalanta. En una entrevista con el youtuber Julián Polo, el surgido en Arsenal de Sarandí reveló que conoció a Scaloni en un momento duro para el santafesino en Italia en el 2014. “Yo llego al Atalanta y estaba Scaloni, medio pintado. Ya estaba en las últimas, tenía 36 y venía de la Lazio. Ya había tenido quilombo, lo habían medio separado, lo querían limpiar".

"Pero se entrenaba con nosotros,a morir, eh. Un profesional extraordinario. Y cuando yo llego a Atalanta me mudo al mismo barrio que él“, agregó Gómez, que se transformó en ídolo del club de Bérgamo, luego de haber jugado siete años allí y de haber logrado la clasificación a la UEFA Champions League por primera vez en la historia del club. Luego, el exjugador de San Lorenzo agregó que Scaloni fue clave para su desarrollo en Italia. "“Fue una persona que me ayudó desde el primer día a todo. A comprar auto, a buscar casa, a todo. Como compañero, de jugador, era insoportable en el buen sentido", expresó el futbolista que tuvo un paso por Sevilla de España entre 2021 y 2022.

"Estaba activo todo el tiempo, con mucha energía, tirando chistes, entrenando, todo el tiempo a mil. Era muy querido en el vestuario y ya en ese momento buscaba ser técnico. El primer curso lo hizo acá en Bérgamo”, finalizó el "Papu" Gómez sobre el oriundo de Pujato, por el que tiene un gran recuerdo como compañero.

El Papu Gómez y la valoración como DT de Scaloni en la Selección Argentina

Más allá de que luego de la consagración en el Mundial de Qatar 2022, Gómez fue relegado del seleccionado, el enganche valoró la gestión de grupo de Scaloni en Argentina. "Hizo una renovación muy buena después de Rusia 2018, con muchos chicos jóvenes, con mucho hambre. Rodeó bien a Leo (Messi), con jugadores talentosos y que se iban a matar por él", manifestó.

"Después en el día a día es muy cercano al jugador y eso gusta. Te va de frente, no te dice boludeces. Después obviamente los resultados se empezaron a dar y todo eso lleva a que se cree un ambiente de súper armonía”, finalizó el exjugador de Metallist de Ucrania.

El motivo de la suspensión del Papu Gómez

El expediente que le abrieron al volante desde la Agencia Mundial Antidopaje fue producto de que haber consumido terbutalina, que se encontraba en el jarabe de uno de sus hijos. El jugador reconoció hacer uso de este producto porque una noche despertó con un gripe que quiso eliminar con lo primero que vio disponible a su alcance. Una decisión que lamentó bastante.

"Después de la suspensión, hago una vida tranquila y estoy disfrutando de otras cosas que quizá antes no podía. Me agarra en una etapa más maduro", le manifestó al diario AS de España. "Tengo 36 años, estoy ya más hecho. Hubiera sido más duro si me agarraba en otra etapa, con 20 o 25 años. Hay cosas más importantes. No puedo quejarme: tengo salud, amigos, familia", agregó.

La sanción tuvo como particularidad que se pudo comprobar que el jugador no obtuvo ninguna mejora deportiva en su rendimiento, sino que buscó cambiar su estado gripal. Sin embargo, el reglamento señala que su consumo está prohibido mientras un futbolista se encuentra compitiendo. Al caso le colocaron de "negligencia grave" y fue informado a finales del 2022, pero quedó ratificado casi un año después.