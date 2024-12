Sorpresa por la declaración del Papu Gómez sobre la sanción por doping positivo: "Siempre"

Sorpresa por la declaración del Papu Gómez sobre la sanción por doping positivo

Alejandro "Papu" Gómez reapareció con una entrevista brindada a un medio español y habló nuevamente del doping positivo que derivó en una terrible sanción de dos años sin jugar. El campeón del mundo en Qatar 2022 con la Selección Argentina sorprendió a los fanáticos del fútbol con sus declaraciones sobre lo que le tocó vivir tras enterarse del resultado del control de dopaje. Además, destacó a Lionel Scaloni por su accionar para con él más allá de su rol de entrenador.

En diálogo con Relevo, el volante se refirió al instante que atravesó en pleno Mundial cuando recibió un correo que confirmaba el positivo en el doping. Lo difícil de la situación fue contarle al resto de sus compañeros de la "Albiceleste" y en la nota que dio comentó no sólo los detalles sino también cómo lo hizo teniendo en cuenta que sucedió muy cerca de la final contra Francia. Por supuesto, los dichos del exhombre de San Lorenzo no pasaron para nada desapercibidos.

"Es lo peor que le puede pasar a un deportista, salvo que sea una lesión importante", aseguró el "Papu" en la entrevista. Posteriormente, contó cómo fue esa situación: "Estaba viviendo el mejor momento de mí carrera, por estar en la final de un Mundial. Abrí el mail y veo CELAD, antidoping positivo, terbutalina. Digo... ¿Qué es esto? No entendía nada. Le pregunto al doctor y me dice que generalmente está en los jarabes para la tos, le pregunté a mí mujer si había uno que lo tenga en casa y sí, había uno que se llama Flutox. Me dí cuenta que lo había tomado y te juro que ahí me enfermé".

Un detalle no menor es que se enteró en plena Copa del Mundo y fue difícil contarlo: "En el momento no quise decir nada porque no me parecía justo y sería muy egoísta de mí parte con el partido más importante de todas nuestras carreras decir algo así, después sí lo comuniqué. Una vez que terminó el partido tenía la sensación de felicidad por el título, pero el vacío de la incertidumbre por no saber qué iba a pasar en el futuro. Soy sincero, dormía poco, me levantaba a las 4 o 5 de la mañana todas las noches. Me costaba respirar con ataques de ansiedad".

Por último, el volante con pasado en Arsenal de Sarandí destacó al DT por cómo lo apoyó desde el principio: "Scaloni me llamaba cada dos o tres meses, me escribía preguntando cómo iba todo, si había novedades. Se mostró muy cercano a mí y se preocupó por todo. No me podía ayudar mucho, pero siempre se mostró muy solidario y es una de las personas que siempre estuvo pendiente de todo".

Alejandro "Papu" Gómez habló sobre las palabras de Lionel Scaloni para él en la Selección Argentina

Papu Gómez reveló lo que le pasó en la previa del final del Mundial Qatar 2022

En una conversación con el periodista Juan Pablo Varsky para Clank!, Alejandro "Papu" Gómez reveló que recibió un correo electrónico informándole sobre un resultado positivo en un control de doping, tan solo dos días antes del crucial partido contra Francia. “Me llega por mail dos días antes de la final que había dado positivo. En la final del Mundial que te llegue una noticia así es horrible, me enfermé esos dos días", contó Gómez, describiendo el impacto emocional que tuvo la noticia. Según el futbolista, sufrió de fiebre y se sintió debilitado, con la mente dividida entre el festejo y la incertidumbre de su futuro.

El Papu Gómez decidió no compartir la información con sus compañeros de equipo, pues “no quería que la gente esté en otro lado que no sea jugar la final del mundo”. Para él, era fundamental mantener el enfoque en el partido y no generar distracciones. Tras la final, cuando finalmente compartió lo sucedido, recibió apoyo de sus compañeros, quienes notaron que estaba algo bajoneado. Ellos trataron de consolarlo con palabras de aliento, sin poder cambiar la situación que enfrentaba. Gómez enfrenta una sanción de dos años por doping y tiene permitido regresar a la competencia oficial a partir de octubre de 2025. Actualmente se entrena con el AC Renate, un club de la Serie C de Italia, con la esperanza de recibir ofertas para continuar su carrera en julio.