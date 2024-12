Papu Gómez reveló lo que le pasó en la previa del final del Mundial Qatar 2022

Alejandro ‘Papu’ Gómez, el futbolista argentino campeón del mundo, compartió su experiencia sobre los difíciles momentos que vivió antes de la final del Mundial de Qatar. El mediocampista compartió la experiencia de lo que le tocó vivir en la previa de la final de la Copa del Mundo.

En una conversación con el periodista Juan Pablo Varsky para Clank!, el jugador reveló que recibió un correo electrónico informándole sobre un resultado positivo en un control de doping, tan solo dos días antes del crucial partido contra Francia. “Me llega por mail dos días antes de la final que había dado positivo. En la final del Mundial que te llegue una noticia así es horrible, me enfermé esos dos días", contó Gómez, describiendo el impacto emocional que tuvo la noticia. Según el futbolista, sufrió de fiebre y se sintió debilitado, con la mente dividida entre el festejo y la incertidumbre de su futuro.

El Papu Gómez decidió no compartir la información con sus compañeros de equipo, pues “no quería que la gente esté en otro lado que no sea jugar la final del mundo”. Para él, era fundamental mantener el enfoque en el partido y no generar distracciones. Tras la final, cuando finalmente compartió lo sucedido, recibió apoyo de sus compañeros, quienes notaron que estaba algo bajoneado. Ellos trataron de consolarlo con palabras de aliento, sin poder cambiar la situación que enfrentaba. Gómez enfrenta una sanción de dos años por doping y tiene permitido regresar a la competencia oficial a partir de octubre de 2025. Actualmente se entrena con el AC Renate, un club de la Serie C de Italia, con la esperanza de recibir ofertas para continuar su carrera en julio.

“Pasé de ser campeón del mundo a que no me llame nadie, desaparecer del medio o no jugar más”, reflexionó, subrayando que la vida del deportista está llena de altibajos. Con 36 años, el Papu expresó su deseo de retirarse en una cancha de fútbol y enfatizó que se alejó del ambiente futbolístico tras su sanción para no perder el amor por el deporte. "Para mí es eso, volver a jugar en Primera", concluyó con esperanza de recuperar su carrera.]