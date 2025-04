Pascuas 2025: el precio de la canasta aumentó hasta un 104% y el último aumento a los jubilados no podría ni comprar un huevo de chocolate Con el último incremento de las jubilaciones, la próxima suba del haber mínimo no supera los 7 mil pesos. Es decir, aún si se duplicara este aumento, un jubilado no podría ni comprar un huevo de chocolate para compartir con sus nietos.