Partidos de hoy: agenda del martes 16 de septiembre de 2025 en Champions League y Copa Libertadores

El martes 16 de septiembre se presenta como una jornada cargada de emociones en el mundo del fútbol. Los torneos más importantes del planeta ofrecen encuentros decisivos que mantendrán a los hinchas pegados a las pantallas durante toda la jornada. Desde Argentina hasta Europa, los mejores equipos salen a la cancha en busca de objetivos cruciales para sus aspiraciones deportivas.

Los cuartos de final de las competiciones sudamericanas marcan el plato fuerte de la jornada en el continente. Vélez y Racing Club se enfrentan en el estadio José Amalfitani desde las 19:00 por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, mientras que Lanús recibe a Fluminense desde las 21:30 en el marco de la Copa Sudamericana. Ambos duelos argentinos prometen alta intensidad en partidos que pueden definir el futuro de los equipos en las competiciones más prestigiosas del continente.

El fútbol europeo también tendrá su protagonismo con el inicio de la Champions League. La primera fecha de la fase liga arranca con seis partidos distribuidos en dos horarios: Athletic Club vs Arsenal y PSV vs Union Saint-Gilloise desde las 13:45, mientras que Real Madrid vs Marseille, Juventus vs Borussia Dortmund, Benfica vs Qarabag y Tottenham vs Villarreal se disputarán desde las 16:00. Los gigantes del continente buscan arrancar con el pie derecho en la competición más importante a nivel de clubes. También jugará el Inter Miami de Lionel Messi ante Seattle Sounders.

Partidos de hoy martes 16 de septiembre

Copa CONMEBOL Libertadores

19:00 Vélez - Racing Club

Copa CONMEBOL Sudamericana

21:30 Lanús - Fluminense

UEFA Champions League

13:45 PSV - Union St. Gilloise

13:45 Athletic Club - Arsenal

16:00 Juventus - Borussia Dortmund

16:00 Tottenham - Villarreal

16:00 Real Madrid - O. Marsella

16:00 Benfica - Qarabag

Major League Soccer