¿Va al Mundial? La reveladora charla entre Scaloni y Garnacho

Garnacho llamó a Scaloni para saber si jugará en Argentina

Uno de los ausentes en los últimos partidos de la Selección Argentina fue Alejandro Garnacho, que decidió levantar el teléfono para comunicarse de manera directa con Lionel Scaloni. Una conversación que se da en la previa de la ventana FIFA de octubre para disputar amistosos de preparación y que serán de gran utilidad para armar la lista de cara al Mundial.

En los próximos meses habrá una serie de partidos amistosos y la posibilidad de disputar la Finalissima frente a España que serán de gran utilidad para el cuerpo técnico argentino pensando en la nómina de convocados de cara al Mundial 2026. Son varios los nombres que pueden formar parte de la lista y el delantero del Chelsea decidió realizar un movimiento más que interesante. No esperó recibir ningún comentario, sino que llamó y pidió conocer de primera mano su situación.

"El DT nacional le marcó que su lugar en el avión dependerá del rodaje que tenga en el curso, ya que hoy corre de atrás", expresó el periodista Fernando Czyz en Doble Amarilla. Este fue el motivo por el cual Alejandro Garnacho estuvo ausente en los últimos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas, debido a que no estaba teniendo minutos de calidad en el Manchester United.

No es ninguna casualidad que el delantero presionara en el mercado de pases para ser transferido al Chelsea, ya que entendía que con Rubén Amorim no iba a sumar los minutos que pretendía. Además de no encontrarle solución al momento que la relación tenía. Se estima que esta nueva etapa en su carrera le permitirá desarrollar y mejorar sus habilidades. El camino hacia el próximo Mundial todavía tiene un tramo más que importante por atravesar y este puede ser clave para definir su convocatoria.

Amistosos de octubre

La AFA informó por medio de un comunicado que la Selección Argentina realizará una gira de dos partidos en Estados Unidos en lo que respecta a la ventana FIFA de octubre. Lo particular es que los encuentros no van a ser ante rivales europeos, debido a que se encuentran definiendo los clasificados al Mundial. Algo que obliga a buscar otros equipos y reducir la vara de exigencias.

El primer partido programado se va a desarrollar el 10 de octubre frente a Venezuela, que quedó fuera de la zona de clasificación, y será en el Hard Rock Stadium de Miami. Mientras que el segundo está organizado para el 13 del mismo mes en el estadio Soldier Field de Chicago ante Puerto Rico, adversario que no termina de convencer a los hinchas.

En tanto que los duelos de noviembre no se encuentran confirmados, pero se tiene conocimiento que van a ser lejos de territorio argentino. Esto es producto de que la AFA recibió varios llamados para que organice partidos en el exterior. Aunque la decisión de Lionel Scaloni va a ser clave, porque buscará adversarios de mayor calidad para pulir ciertos detalles.

¿Y la Finalissima?

En las próximas ventanas, las de octubre y noviembre, España estará enfocada en lograr su clasificación al Mundial del 2026 y es por ello que la Finalissima frente a la Argentina no se podrá jugar en lo que resta del año. Lo que deja como posible fecha a marzo pero es una propuesta que no gusta en el cuerpo técnico argentino.

"Hubo tiempo para jugarla antes. A nosotros los sudamericanos nos mató la Nations League porque es su torneo. No pensé que se iba a jugar un partido de tamaña importancia a dos meses del Mundial. Está todo muy en el aire y nosotros necesitamos cosas concretas. Ya veremos si se confirma", expresó Lionel Scaloni en charla con TNT Sports.