Kicillof presentó un "masterplan" del estadio Único de La Plata con Riquelme y Chiqui Tapia

En medio de los problemas que Javier Milei tiene tras perder las elecciones en las Provincia de Buenos Aires y mientras el clima social negativo hacia él crece, en el horizonte también empieza a desaparecer un anhelo del mandatario con el fútbol argentino: la aparición de las Sociedades Anónimas Deportivas. Mientras tanto, Axel Kicillof selló con la Asociación de Fútbol Argentino y Claudio "Chiqui" Tapia un acuerdo para que el Estadio Diego Armando Maradona de La Plata sea conocido como "la Casa de las Selecciones Nacionales". Allí, además, sumó una foto con Juan Román Riquelme, actual presidente de Boca

Este miércoles se presentó en La Plata el reconocido "masterplan" de las obras para ese estadio que, en principio, estará a cargo de la Asociación del Fútbol Argentino. La búsqueda de este proyecto se gestó desde hace un tiempo largo y la idea es llevar varios partidos de la Selección Argentina, Copa Argentina y, además, Copas Internacionales a ese estadio ubicado en La Plata.

En esta foto no solo estuvo Claudio Tapia sino que también aparecieron hombres importantes dentro del esquema de poder del fútbol argentino tanto en Boca como en otros clubes. Uno de ellos fue Juan Román Riquelme y, por otro lado, también estuvo Diego Milito que en ambas oportunidades participaron como integrantes del Comité Ejecutivo de AFA. A ellos se le sumó, entre otros, Julio Alak que también participó del convenio. En este punto, vale decir que los principales puntos a mejorar en el estaido son: el campo de juego, el techo y la iluminación.

En conferencia, Axel Kicillof señaló: "Hoy estamos acá para poder ver este proyecto que venimos trabajando conjuntamente hace varios meses y para que las cosas pasen es importante que se sumen fuerzas. Era importante esta reunión para darle el impulso definitivo por eso quiero agradecerles a todos por venir hasta acá. El estadio único es un símbolo de la ciudad y nada mejor que poder darle el espacio a la AFA y a todas las selecciones para que esta sea su casa por mucho tiempo".

Por su parte, Tapia reveló: "Es importante poder tener este espacio para convertirlo en la casa, no solo de todas nuestras selecciones, sino también, de todo el fútbol argentino y poder ponerlo al servicio de todos"