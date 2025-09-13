Garnacho fue clave en Chelsea: sorprendió al DT y le cambió la opinión en Premier League

Garnacho fue clave en Chelsea: en su debut, le cambió la opinión al DT y sorprendió en Premier League.

Cuando parecía que el debut de Alejandro Garnacho en su nuevo club iba a demorarse, todo cambió de un momento a otro. En el empate agónico 2 a 2 del Chelsea ante Brentford por Premier League, el argentino ingresó sobre el final, tuvo un protagonismo determinante y le cambió la opinión al entrenador, Enzo Maresca, quien no lo había visto bien físicamente.

El pasado viernes, un día antes de la visita de los "Blues" al Gtech Community Stadium, Maresca había sido crudo con la situación física del "Bichito". "Está bien, pero necesita trabajo. No llegó al 100% y, con suerte, tendrá minutos", había lanzado el DT italiano en conferencia de prensa. Sin embargo, el poco tiempo que le dio al exjugador de Manchester United fue clave para su equipo.

A los 78 minutos, cuando Chelsea empataba 1 a 1, el exasistente de Pep Guardiola decidió mandar a la cancha a Garnacho, en lugar del brasileño Joao Pedro, otra de las incorporaciones millonarias que hizo el club en el reciente mercado de pases, proveniente del Brighton.

Tan solo seis minutos después de su ingreso al campo, el jugador con paso en la Selección Argentina -y que busca hacerse un lugar en el plantel que viaje a Estados Unidos para el próximo mundial- dejó marcada su jerarquía. Tras un gran desborde por izquierda y con un hombre en el camino, el delantero, de 21 años envió un centro atrás clave que, luego de un rebote, el ecuatoriano Moisés Caicedo convirtió en el 2 a 1 después de un gran remate.

La alegría, sin embargo, no duraría mucho para el conjunto de Londres. A los 93, cuando se jugaba el tiempo de descuento, el Brentford llegó a la igualdad gracias al tanto del portugués Fabio Carvalho y le imposibilitó al Chelsea quedar como único puntero del torneo inglés. En la próxima fecha, los "Azules" visitarán al "United" en lo que será el reencuentro de Garnacho con su anterior club.

Los números de Alejandro Garnacho en su carrera

Partidos : 145.

: 145. Goles : 26.

: 26. Asistencias : 22.

: 22. Títulos: Copa de la Liga inglesa 2022/2023 y FA Cup 2023/2024 con el Manchester United; Copa América Estados Unidos 2024 con la Selección Argentina.

La despedida de Garnacho del Manchester United

El delantero nacido en España publicó un triste mensaje de despedida de Manchester United, luego de transformarse en nuevo refuerzo de Chelsea durante el actual mercado de pases. Garnacho, que pasó por la Selección Argentina, recurrió a los canales oficiales de sus redes sociales para decirle adiós a los "Diablos Rojos" después de cinco temporadas en Old Trafford.

El argentino, que jugó cuatro años en los Red Devils, publicó un emotivo video: "Querido Manchester. Tras cinco años inolvidables, este capítulo tan especial de mi vida llega a su fin. Hemos creado momentos que recordaré para siempre y estoy muy agradecido por ello". Incluso, escribió: "A los entrenadores, al cuerpo técnico y a mis compañeros, gracias por creer en mí. Cada vez que llevé el escudo, lo di todo".

Garnacho añadió que se marcha de Manchester United "orgulloso" de lo que lograron juntos, con dos títulos obtenidos, y se mostró "emocionado por lo que está por venir". En esa línea, sentenció: "Le deseo al club mucho éxito en el futuro, mientras espero darlo todo en la próxima etapa de mi carrera". Ahora, el joven delantero será compañero de Enzo Fernández y Facundo Buonanotte en Chelsea, que irá por los campeonatos tanto nacionales como a nivel europeo.

Debido a que el entrenador Ruben Amorim no lo tenía en cuenta, el "Bichito" decidió buscar nuevos horizontes y se fue al conjunto de Londres dirigido por el italiano Enzo Maresca. Reciente campeón del Mundial de Clubes en Estados Unidos, los "Blues" formaron un plantel competitivo, en el que Garnacho arrancará como una alternativa interesante en la ofensiva en el banco de los suplentes.

Luego de un inicio del segundo semestre del 2025 negativo para el futbolista, que volvió a quedar fuera de la lista de Lionel Scaloni en la Selección Argentina, intentará volver a su mejor nivel y retomar la titularidad en la Premier League como lo había conseguido de la mano de Erik ten Hag en Old Trafford.