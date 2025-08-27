De qué cuadro es Alejandro Garnacho: por quién hincha el futbolista

De qué equipo es hincha Alejandro Garnacho.

Alejandro Garnacho es una de las grandes promesas del fútbol argentino. Pese a nacer en España, quiso jugar para la Selección Argentina y fue convocado varias veces por el entrenador Lionel Scaloni. Un apego que trasciende fronteras y que se repite en el caso de otros futbolistas, como es el caso de Nico Paz, quien también pese a nacer en tierras ibéricas decidió calzarse la albiceleste.

Nacido en la ciudad de Madrid, Garnacho comenzó a jugar al fútbol en la Escuela Municipal de Arroyomolinos. Luego continuó su desarrollo futbolístico en el Getafe hasta que, en 2015, fichó por el Atlético de Madrid.​ En septiembre de 2020 se incorporó al Manchester United para jugar en su equipo juvenil. Debutó profesionalmente el 28 de abril de 2022 en el empate 1 a 1 frente al Chelsea y desde allí empezó a ganar terreno y notoriedad.

Hijo de madre argentina, Alejandro Garnacho tiene muy presente la cultura y costumbres de su país. En una entrevista con el canal ESPN, el extremo reveló que hincha por Boca Juniors. "Del fútbol argentino mi familia siempre ha sido fan de Boca, así que yo también estoy a favor de ese equipo, Boca Juniors", aseguró. Hasta ahora, no se lo vio con una camiseta de su equipo en el país como fue el caso de Nico Paz, pero reconoció su simpatía por la azul y oro.

Un mal año en el Manchester United

Con la llegada de Rúben Amorim al Manchester United, el extremo nacido en España y nacionalizado argentino no logró imponerse en el equipo titular. Una situación que se complejizó aún más cuando, sin pelos en la lengua, se quejó por no ser titular en el encuentro que los "Red Devils" perdieron por 1 a 0 con el Tottenham la final de la Europa League. Un logro que le hubiese siginificado al equipo además jugar la Champions League, después de un año muy flojo en la Premier League.

El futbolista lanzó un fuerte cuestionamiento contra su entrenador Amorim que generó discordia y que se ponga en tela de juicio si debía seguir en el club, encaminando su carrera hacia nuevos rumbos. "Hasta la final, he jugado todas las rondas, he ayudado al equipo. Hoy, jugar 20 minutos... No sé", arremetió el juvenil, quien además consideró que "la temporada que la verdad fue una mierda". Un sincericidio que no fue gratis.