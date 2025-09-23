La respuesta de Cholo Simeone a Julián Álvarez tras su bronca por ser reemplazado: "No hay más"

Cholo Simeone puso la cara por la bronca de Julián: el DT de Atlético Madrid se expresó sobre el enojo del delantero de la Selección Argentina.

La polémica que se generó en el fútbol de España con dos argentinos continúa sumando capítulos. A horas de un nuevo partido por LaLiga, el entrenador de Atlético de Madrid, Diego "Cholo" Simeone, se refirió, otra vez, a la bronca de Julián Álvarez por salir reemplazado y le respondió al delantero de la Selección Argentina de forma contundente.

En la conferencia de prensa previa al duelo de este miércoles ante Rayo Vallecano por la fecha 6 del torneo local, el estratega no eludió la consulta sobre el enojo que se viralizó de Julián, cuando el DT lo sustitutó ante Mallorca y se notó expresar al exjugador de River que siempre lo saca a él. "Los otros días hice lo que entendía que el equipo necesitaba... Evidentemente es el mejor jugador que tenemos y lo necesitamos. Y no hay más", comenzó diciendo el DT del "Colchonero".

En el mismo sentido, cuando le preguntaron si el cambio se debió a una cuestión de descanso, Simeone intentó bajar los decibeles pero resaltó que "La Araña" debe levantar su nivel. "Esperamos que pueda encontrarse con lo más importante que tiene un delantero que es el gol y que el equipo lo ayude, obviamente, a tener situaciones para que él concrete porque vive de eso, vino para eso y porque lo necesitamos en su mejor versión”, finalizó el "Cholo".

Cabe recordar que el delantero campeón del mundo en Qatar 2022 había hecho su regreso a la actividad el pasado domingo ante Mallorca, tras recuperarse de una distensión en la rodilla derecha que lo dejó afuera del encuentro ante Liverpool. Si bien tuvo un partido regular, como la mayoría de sus compañeros y el equipo sigue demostrando una preocupante generación de juego, Simeone decidió sacarlo a los 62 minutos.

Cuando Álvarez llegó al banco de suplentes, reemplazado por el noruego Alexander Sorloth, las cámaras de la transmisión oficial del encuentro tomaron el momento exacto en el que el que Julián le expresa toda su frustración a un compañero. "Siempre me saca a mí...", se observa de forma clara decir al oriudno de Calchín.

En lo que va de la temporada, el conjunto de la capital española sólo ganó un partido y lleva 6 goles convertidos en 5 partidos, en los cuales Álvarez marcó un tanto y brindó una asistencia. A pesar de haber cerrado la incorporación de doce refuerzos, el DT no encuentra el funcionamiento y se nota en el nerviosismo y la poca confianza de los jugadores.

Cuándo vuelve a jugar Julián Álvarez en Atlético de Madrid

El "Aleti", que marcha en el puesto 12° de la tabla de posiciones, volverá a jugar por LaLiga el miércoles 24 de septiembre, por lo que el delantero de la Selección Argentina tendrá revancha rápidamente. A partir de las 16:30 horas en Argentina, recibirá al Rayo Vallecano en el Riyadh Air Metropolitano con el objetivo de despegarse de la mitad de tabla y acercarse a los líderes del campeonato.