Juega en la Selección Argentina, fue abucheado por sus hinchas y su club de origen sueña con repatriarlo

Un histórico de la Selección Argentina se fue abucheado por sus propios hinchas en Europa.

Un jugador histórico de la Selección Argentina fue abucheado por sus propios hinchas en Europa, por lo que transita uno de los momentos más delicados en el Viejo Continente desde que se marchó hacia allí en el 2017. Enterados de esta situación a la distancia a través de las redes sociales, el club que lo formó en su país natal ya se ilusiona entonces de tenerlo de vuelta como refuerzo en el mercado de pases de junio del 2026.

El protagonista de este momento complicado es nada menos que Giovani Lo Celso, el mediocampista ofensivo de 29 años que se desempeña actualmente en Betis de España. Los fanáticos del conjunto andaluz silbaron al talentoso zurdo cuando salió reemplazado por Rodrigo Riquelme en el minuto 86 como local, durante la victoria por 3-1 frente a Real Sociedad por la quinta fecha de LaLiga. Rápidamente, desde Rosario Central ya sueñan con repatriarlo para el fútbol argentino, como hicieron con Ángel Di María y Alejo Véliz esta misma temporada.

Lo Celso la pasa mal en Betis y Rosario Central sueña con repatriarlo

El delicado momento que vive "Gio" en el cuadro de Sevilla hace que desde el "Canalla" ya lo visualicen de nuevo con esa camiseta de cara al 2026, una vez finalizado el Mundial de mitad de año. El futbolista lleva los colores de la Selección Argentina desde el 2017 y, luego, ha sido parte estable del ciclo de Lionel Scaloni aunque se perdió la Copa del Mundo de Qatar 2022 por una lesión. Más allá de los "pitidos" desde las tribunas del Estadio Benito Villamarín, su entrenador Manuel Pellegrini lo respaldó de manera contundente en la conferencia de prensa posterior al triunfo.

El estratega chileno, que fue campeón con San Lorenzo y River Plate en el fútbol argentino, disparó que "un jugador así no puede salir abucheado, la afición se equivoca poco y lo sabe...”. Si bien aclaró que el volante que pasó por PSG, Villarreal y Tottenham “físicamente tenía que dar más", también destacó que "hoy lo importante es que hizo un partidazo”.

Los números de Lo Celso en Betis

85 partidos oficiales entre sus dos ciclos (2018-2019 y 2024-2025).

27 goles.

10 asistencias.

Sin títulos conseguidos.

Los hinchas de Betis abuchearon a Lo Celso.

Lo Celso ya reconoció que quiere regresar a Rosario Central

Durante una entrevista con el portal nacional Infobae en febrero del 2025, "Gio" admitió: "En Rosario tengo toda mi familia, todos mis amigos. Salí del club del cual soy hincha. Entonces, uno siempre lo tiene en la cabeza...". No obstante, recalcó que "hay que saber manejar y controlar bien los momentos", y completó: "Pero sí, cada vez que vuelvo y estoy ahí, la verdad que disfruto mucho. Paso por el club y obviamente que sí, me encantaría volver”.