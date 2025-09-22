"Después dicen que nos ayudan": el enojo de Di María tras el empate con Talleres

Di María no dudó en mostrar su enojo

El desarrollo de la novena fecha del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino expuso que Rosario Central empató ante Talleres de Córdoba, en un partido que despertó varias broncas en los locales. Al punto que Ángel Di María no dudó y descargó todo su enojo frente a los micrófonos de la transmisión oficial de los 90 minutos. El "Canalla" se jugaba una oportunidad única pensando en la parte superior de la tabla anual.

"Nos sigue faltando ese poquito, salimos dormidos en algún momento y nos terminan haciendo un gol de mierda", arrancó "Fideo", que reveló los detalles de su enojo producto de las falencias de su propio rendimiento y la de sus compañeros. "Les termina dando un empate, porque se meten atrás y después dicen que nos ayudan", remató. Una frase que se cortó, debido a que la entrevista perdió el audio y no fue posible recuperar el extracto final.

Lo cierto es que una parte de la bronca de Rosario Central viene por el empate que se consiguió ante un flojo Talleres, que lucha por no perder la categoría y por las decisiones arbitrales. Hubo dos situaciones durante el encuentro en las que el VAR tuvo un protagonismo claro que ayudó a darle forma el resultado, debido a que una fue anular un gol por posición adelantada y no convalidar un penal. Las dos determinaciones se encuentran consideradas como acertadas.

Una clara oportunidad desperdiciada por Rosario Central en la tabla anual

Si se repasa los resultados que se dieron durante el fin de semana, la "Academia" jugó sabiendo que River había perdido ante Atlético Tucumán en la noche del sábado y que Boca Juniors dejó pasar una oportunidad única después de que Central Córdoba le empatara con un verdadero golazo de Iván Gómez a los 83 minutos.

Es que la pelea por ser el primero de la tabla anual expone que River continúa como líder con 49 unidades, mientras que Boca y Rosario Central se ubican segundos con 47. No obstante, el Canalla está en el tercer escalón producto de la diferencia de gol y esto lo condena a clasificarse a la Copa Libertadores pero ingresando desde la segunda fase del repechaje.

Se trata de una instancia en donde el equipo dirigido por Ariel Holan debe enfrentar dos duelos mano a mano con el fin de participar de la fase de grupos. Algo que Boca no pudo atravesar en la vigente temporada al quedar eliminado frente a Alianza Lima por penales en la Bombonera. Además, hay que sumar a Argentinos Juniors, que llegó a la franja de los 44 puntos y está a un paso de ingresar a la barrera de Libertadores.

El enojo de Jorgelina Cardoso, la esposa de Di María

Hace unos días, el extremo le marcó a Boca un gol olímpico pero las redes estallaron al encontrar el detalle de que el balón estuvo mal colocado antes de que el córner fuera ejecutado. Por reglamento, el tanto debía haber sido anulado por posición incorrecta. Algo que no gustó en la familia del jugador.

"¡Dejen de llorar! Antes ‘le regalaban los penales’, después ‘Chiqui lo ayudaba’, ahora ‘la pelota mal ubicada’. ¿Qué van a inventar después? ¿Qué la pelota la maneja alguien de afuera con un joystick?“, expresó Cardoso en un posteo de ESPN, sobre lo que los hinchas estaban manifestando en las redes. Un comentario en defensa al Fideo que se llevó una gran cantidad de me gusta.