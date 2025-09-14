Boca Juniors y Rosario Central igualaron 1 a 1 por la fecha 8 del Torneo Clausura

Empate entre Boca y Central en un partidazo disputado en Arroyito por el Torneo Clausura 2025.

Boca Juniors y Rosario Central igualaron 1 a 1 este domingo en el Gigante de Arroyito, en un duelo correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura 2025. Con un marco emocionante por el recibimiento del 'Canalla' a Miguel Ángel Russo, campeón con el club de la Copa de la Liga 2023 y aplaudido por hinchas y jugadores, ambos equipos no se sacaron diferencias pero dejaron un gran espectáculo. Rodrigo Battaglia fue el encargado de abrir el marcador para el 'Xeneize' a los 20 del primer tiempo y, cinco minutos después, Ángel Di María convirtió el empate con un golazo olímpico.

Con este resultado, el conjunto que dirige técnicamente Ariel Holan se mantiene sexto en la Zona B con 11 unidades; si bien aún no perdió (ganó dos veces y empató cinco) y tiene un partido menos, quedó lejos de los líderes y deberá seguir sumando para asegurar su lugar en los playoffs. Por su parte, el cuadro de La Ribera extendió su buena racha y finalizó la jornada tercero en la Zona A con 13 puntos, a dos de los punteros Unión de Santa Fe y Barracas Central.

El golazo olímpico de Ángel Di María para el empate de Rosario Central

El tanto de Rodrigo Battaglia para adelantar a Boca en el primer tiempo

¿Cuándo vuelven a jugar Boca y Rosario Central?

El 'Xeneize' recibirá en La Bombonera a Central Córdoba de Santiago del Estero el próximo domingo 21 de septiembre a partir de las 21:15 horas. El duelo, ante un rival directo para mantenerse en los primeros puestos de su zona, podría ser el regreso del arquero Agustín Marchesín, quien sufrió una molestia antes del parate por la última doble fecha de Eliminatorias y no pudo estar presente ante Central (fue reemplazado por Leandro Brey).

Por su parte, el 'Canalla' volverá a ser local frente a Talleres de Córdoba, al que enfrentará también el domingo a las 19 horas. Además, el elenco rosarino tiene aún pendiente finalizar su duelo ante Sarmiento de Junín, el cual fue suspendido por las condiciones climáticas. Tras jugar el primer tiempo bajo un intenso diluvio en la localidad bonaerense, el árbitro Andrés Merlos decidió no comenzar el segundo tiempo, por lo que ambos conjuntos deberán disputar los 45 minutos restantes en una fecha y hora aún por definir.

Rosario Central vs. Boca: ficha técnica