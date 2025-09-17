Golpazo para Diego Simeone y el Atlético de Madrid por Champions League

Explotó el 'Cholo': el pésimo arranque del Atlético de Madrid en su debut por Champions ante Liverpool.

El Atlético de Madrid de Diego Simeone tuvo un flojísimo arranque en la presente edición de la Champions League: en apenas seis minutos de partido frente al Liverpool de Inglaterra, el conjunto español recibió dos goles en su visita a Anfield. Sin la presencia de Julián Álvarez por lesión, el 'Colchonero' sufrió el primer tanto a los cuatro del primer tiempo tras un tiro libre de Mohamed Salah que rebotó en Andrew Robertson y descolocó al arquero Jan Oblak. Apenas dos minutos después, el extremo egipcio desbordó a toda la defensa y estiró la ventaja para los 'Reds', frente al desconcierto del 'Cholo' y todos sus dirigidos.

Video: los goles tempraneros del Liverpool ante el Atlético de Madrid del 'Cholo' Simeone

Sin Julián Álvarez, el Atlético de Madrid del Cholo Simeone debuta contra Liverpool en la Champions League

La "Araña" sufrió una lesión en el duelo contra Villarreal, donde ganaron por 2-0 con los goles de Pablo Barrios y Nicolás González el pasado sábado 13 de septiembre. De hecho, sintió el dolor cuando dio la asistencia para el primer tanto de la jornada a los 9 minutos del inicio del encuentro. Si bien completó la mitad inicial, no jugó el complemento y ahora tampoco estará contras los "Reds" después de que se confirme lo que le sucedió.

Desde la institución informaron que la ausencia se debe a las "molestias que lo obligaron a abandonar el terreno de juego en el partido ante Villarreal". De esta manera, Simeone tendrá que planear un equipo sin el cordobés ya que no lo arriesgará pensando en lo que se viene y que la temporada recién comienza.

Noticia en desarrollo...