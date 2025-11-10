Quién es Kevin Mac Allister, convocado de urgencia por Lionel Scaloni a la Selección Argentina

Quién es Kevin Mac Allister, el reemplazante de 'Cuti' Romero en la convocatoria de la Selección Argentina.

La Selección Argentina sufrió una baja de último minuto para el amistoso frente a Angola: este fin de semana, Cristian Romero se retiró lesionado en los minutos finales del duelo entre Tottenham y Manchester United por la Premier League. Ante esta situación y con el partido a pocos días de disputarse, el entrenador Lionel Scaloni ya decidió a su reemplazo y llamó a Kevin Mac Allister, futbolista del Union Saint-Gilloise de Bélgica que tendrá su primer llamado al combinado nacional.

El defensor central de 28 años fue contactado por el DT el pasado sábado, horas antes del duelo de su equipo ante Mechelen por la Belgian Pro League. De esta manera, el hermano de Alexis, quien al igual que él surgió de las inferiores de Argentinos Juniors, se sumará a los entrenamientos con el resto del plantel en Alicante para luego viajar a Luanda, capital del país africano.

Así se lo comunicó a sus compañeros en el vestuario: "Quiero agradecerles a todos. Es mi primera vez y sé que llegué no solo por mí sino gracias también a todos los que estamos en este vestuario", expresó en el vídeo que la institución subió a redes sociales.

Quién es Kevin Mac Allister, el convocado "sorpresa" de Scaloni para la Selección Argentina

Al igual que sus hermanos (Francis y Alexis), el futbolista polifuncional debutó deportivamente en Argentinos Juniors en febrero de 2016, en una derrota por goleada 4 a 1 frente a Estudiantes de La Plata. Estuvo en el cuadro de La Paternal hasta 2023: fue parte del ascenso en 2017, tuvo un breve paso por Boca Juniors en 2019 y fue protagonista del regreso a la Copa Libertadores después de diez años en 2021. En julio de ese año, el Union Saint-Gilloise de Bélgica puso sus ojos en él para la temporada 2023-2024 y lo fichó por un millón y medio de euros con contrato por tres temporadas.

Su llegada a Europa fue el arranque de sus buenas actuaciones, demostrando versatilidad, buen manejo de pelota y gran capacidad en el juego aéreo, todas virtudes que suelen gustar en Scaloni y su cuerpo técnico en la 'Albiceleste'. Esta campaña disputa la Champions League, certamen en el que marcha 28° con tres unidades en cuatro fechas.

Las estadísticas de Kevin Mac Allister en su carrera

270 partidos disputados.

21 goles.

3 asistencias.

5 títulos.

La lista completa de convocados para Argentina vs. Angola

Arqueros : Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella), Walter Benítez (Crystal Palace).

: Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella), Walter Benítez (Crystal Palace). Defensores : Juan Foyth (Villarreal), Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise)*, Nicolás Otamendi (Benfica), Valentín Barco (Racing Club de Estrasburgo).

: Juan Foyth (Villarreal), Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise)*, Nicolás Otamendi (Benfica), Valentín Barco (Racing Club de Estrasburgo). Mediocampistas : Rodrigo De Paul (Inter Miami), Alexis Mac Allister (Liverpool), Máximo Perrone (Como 1907).

: Rodrigo De Paul (Inter Miami), Alexis Mac Allister (Liverpool), Máximo Perrone (Como 1907). Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter Milán), Joaquín Panichelli (Racing Club de Estrasburgo), Gianluca Prestianni (Benfica)

*En reemplazo de Cristian Romero, marginado por lesión.

El Cuti Romero se lesionó y puede ser baja para la Selección Argentina

El defensor se retiró con una molestia física cuando corrían 88 minutos del encuentro entre el Tottenham y el Manchester United mientras empataban 1 a 1. Kevin Danso ocupó su lugar en el verde césped y minutos después llegó el gol del brasileño Richarlison para el 2 a 1, pero sobre el sexto minuto de descuento Matthijs de Light empató para el elenco visitante que se ubica en el séptimo lugar de la tabla del campeonato inglés.

El 'Cuti' se lesionó en el duelo frente al Manchester United y es baja en la Selección Argentina.

De esta manera, no se sacaron ventajas y tampoco pudieron cortar distancia con el único líder, Arsenal. La próxima fecha, los "Spurs" que están terceros en el certamen visitarán justamente a los "Gunners" el domingo 23 de noviembre desde las 13.30 (hora argentina). Los "Diablos Rojos", por su parte, recibirán al Everton un día más tarde a partir de las 17 horas. En cuanto a la participación del equipo del "Cuti" en la Champions, recién tendrá acción el jueves 26 de noviembre cuando en Francia enfrente al Paris Saint Germain por la quinta jornada en el Parque de los Príncipes.