Ucrania se ofrece a ayudar a Polonia a desarrollar defensas contra drones: Zelenski

El Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy visita Polonia

Por Barbara Erling ‍y Olena Harmash

VARSOVIA, 19 dic (Reuters) - Ucrania puede ayudar a Polonia a desarrollar tecnología antidrones, ‍dijo el presidente Volodímir ⁠Zelenski durante una visita a Varsovia el viernes, al tiempo que subrayó junto a su homólogo polaco, Karol Nawrocki, la unidad de los países en materia de seguridad.

Polonia ha sido uno de los apoyos más firmes de Ucrania desde la invasión rusa de 2022, pero la hostilidad hacia los ‌refugiados ha aumentado y los partidos de ⁠extrema derecha dicen que ⁠Varsovia ha ido demasiado lejos en el apoyo a Kiev, por lo que las relaciones entre los ‍vecinos se han vuelto más tensas.

"Ucrania ofrece a Polonia consultas en materia ⁠de defensa contra drones", dijo ‌Zelenski en rueda de prensa. "Sabemos cómo defendernos de todos los tipos de drones rusos que existen y que pueden utilizarse contra nuestros vecinos, contra Polonia o contra otras naciones".

Asimismo, indicó que ‌Kiev ‌también podría ofrecer cooperación en seguridad marítima, agregando que invitó a Nawrocki a Ucrania para que vea las capacidades de fabricación de defensa del país.

El desarrollo de ​defensas contra los drones se ha convertido en una prioridad para los países del flanco oriental de la OTAN desde la incursión de unos 20 drones rusos en Polonia en septiembre y una serie de incidentes en países como Rumanía, Dinamarca y ‍Alemania.

En septiembre, el ministro de Defensa ucraniano, Denys Shmyhal, declaró que tropas e ingenieros ucranianos formarán a sus homólogos polacos en un grupo conjunto de lucha contra los drones.

Nawrocki afirmó que la visita ​de Zelenski demuestra la unidad entre Ucrania y Polonia en materia de seguridad y añadió que cree que ​Varsovia podría finalizar un intercambio de aviones de combate MiG-29 por tecnología antidrones de Ucrania.

(Reporte ⁠de Barbara Erling y Anna Wlodarczak-Semczuk en Varsovia, Olena Harmash y Max Hunder en Kiev y Alan Charlish; editado en español por Carlos Serrano)