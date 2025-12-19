Receta de arrollado de chocolate para lucirte esta Navidad: delicioso y rendidor para toda la familia.

Existe una receta de arrollado de chocolate relleno de crema que es ideal para esta Navidad. El arrollado es un postre navideño típico que nunca falta durante las Fiestas, pero la mayoría de las personas suele prepararlo en su versión salada para cenar.

Esta receta propone algo totalmente diferente: prepararlo en su versión postre, de chocolate relleno de crema. Es mucho más económico que preparar otros postres, delicioso, original y rendidor para toda la familia. La receta fue compartida por la tiktoker Micaela Genovese.

Receta de arrollado de chocolate relleno de crema para esta Navidad

Ingredientes

Para el pionono:

4 huevos.

140 g de azúcar.

75 g de harina 0000.

2 cdas de cacao amargo.

⁠1 cdta de polvo para hornear.

⁠1 cdta de canela.

50 g manteca derretida.

Esencia de vainilla.

Para el relleno:

350 ml crema de leche.

⁠50 g de azúcar impalpable.

⁠Esencia de vainilla.

Para el baño:

200 g de chocolate semiamargo.

⁠125 ml crema de leche.

⁠30 g de manteca.

1 cda de azúcar negra .

Paso a paso