Existe una receta de arrollado de chocolate relleno de crema que es ideal para esta Navidad. El arrollado es un postre navideño típico que nunca falta durante las Fiestas, pero la mayoría de las personas suele prepararlo en su versión salada para cenar.
Esta receta propone algo totalmente diferente: prepararlo en su versión postre, de chocolate relleno de crema. Es mucho más económico que preparar otros postres, delicioso, original y rendidor para toda la familia. La receta fue compartida por la tiktoker Micaela Genovese.
Receta de arrollado de chocolate relleno de crema para esta Navidad
Ingredientes
Para el pionono:
-
4 huevos.
-
140 g de azúcar.
-
75 g de harina 0000.
-
2 cdas de cacao amargo.
-
1 cdta de polvo para hornear.
-
1 cdta de canela.
-
50 g manteca derretida.
-
Esencia de vainilla.
Para el relleno:
-
350 ml crema de leche.
-
50 g de azúcar impalpable.
-
Esencia de vainilla.
Para el baño:
-
200 g de chocolate semiamargo.
-
125 ml crema de leche.
-
30 g de manteca.
-
1 cda de azúcar negra .
Paso a paso
-
Separá claras y yemas. A las claras, agregales la mitad del azúcar y batí hasta lograr un merengue firme. Batí las yemas con el azúcar restante hasta punto letra. Uní ambas preparaciones con movimientos envolventes. Tamizá harina, cacao, polvo para hornear y canela sobre la mezcla e integrá suavemente. Sumá la manteca derretida.
-
Pincelá una placa con manteca, colocá papel manteca y volvé a pincelar. Volcá la mezcla, estirá pareja y horneá a 180°C por unos 15 minutos.
-
Para el relleno, batí la crema con azúcar impalpable y esencia de vainilla. Cubrí el pionono dejando 1/4 sin crema, enrollá y llevá a enfriar.
-
Para el baño, calentá crema, chocolate, manteca y azúcar negra hasta que se derrita todo y quede brilloso. Bañá el arrollado y llevá nuevamente a la heladera hasta que esté firme.