Chau matambre: la receta económica que reemplaza al clásico de Navidad.

Se acercan las Fiestas y una vez más las familias discuten qué comer en Navidad. Un clásico de cada año es el matambre relleno, pero debido a la crisis económica y a los elevados números de la inflación, los comensales buscan nuevas alternativas y allí aparece la versión más económica de este tradicional plato.

En las últimas horas se viralizó en TikTok una receta publicada por Nina Ruiz, también conocida como "miversiondelareceta", donde con una mínima modificación se reversiona por completo. El secreto es reemplazar la carne por pollo. Además, se le puede sumar espinaca, queso crema y frutos secos al relleno para darle un toque especial y diferente.

La receta del matambre de pollo para Navidad

Ingredientes para el matambre de pollo

1 pechuga de pollo deshuesada y sin piel.

Sal y pimienta, a gusto.

200 g de queso crema.

1 taza de espinacas.

Nueces y almendras tostadas, a gusto.

200 g de panceta en fetas.

2 cucharadas de miel.

Preparación paso a paso

1. Preparar la pechuga

Primero hay que limpiar bien la pechuga, eliminando la grasa, los cartílagos o restos de piel. Luego, se corta de manera longitudinal, para que quede lo más fina posible sin romperla. Una vez realizado, se lo coloca entre dos capas de papel film y se lo golpea suavemente con un palo de amasar para estirarla y emparejar su grosor. Una vez finalizado se retira la capa superior de film y se condimenta con sal y pimienta.

2. Armar el relleno

Con la pechuga ya estirada se distribuye el queso crema para formar una capa pareja. Luego se le agregan las espinacas y, por último, las nueces y almendras picadas para sumar textura.

El matambre de pollo es una reversión económica y sencilla de preparar para las Fiestas.

3. Enrollar y dar forma

Con el papel film colocado se enrolla la pechuga y se ajusta en forma de cilindro. Luego se lleva a la heladera durante 6 horas. Tras el reposo se retira el film, y se cubre con fetas de panceta. Una vez realizado, se vuelve a envolver con papel film para ajustarlo y se guarda nuevamente en heladera hasta el momento de la cocción.

4. Cocinar

Antes de llevarlo al horno, se le quita el film y se lo envuelve en papel aluminio. Luego, se cocina a 70 °C durante 1 hora y al sacarlo se le retira el aluminio y se pincela con miel para que quede dorado, tras unos pocos minutos más en el horno. Por último, se lo deja reposar para que los jugos se acomoden y se corta en rodajas prolijas.