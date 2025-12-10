A dos años de la asunción de Milei, Quintela cuestionó las políticas libertarias: "Vamos a revertir la situación"

A dos años de la asunción de Javier Milei como presidente de la Nación, el gobernador Ricardo Quintela publicó una reflexión en sus redes sociales sobre las adversidades que atravesó la provincia hasta ahora, junto con las políticas del Gobierno provincial para revertir la situación socioeconómica.

Con un video publicado en X (ex Twitter), el primer mandatario riojano expresó: "Estos dos años fueron muy duros. La paralización de la obra pública, la eliminación de subsidios, eso ha llevado a que tengamos que aplicar medidas que permitieran que la gente tenga un poquito más de accesibilidad".

"El tema de la política habitacional, la decisión que se ha tomado para que pudiéramos entregar viviendas de tres dormitorios, que llevara a la provincia de La Rioja a ser la provincia que más cantidad de propietarios de su propia vivienda tengan en la Argentina", agregó el Gobernador entre las políticas más destacadas de su gestión.

Entre las reflexiones sobre la actualidad socioeconómica provincial, Quintela precisó que "La Rioja necesita una mirada solidaria" que "permita revisar las grandes obras que se requieren", para poder así planificar un esquema de trabajo para el 2026.

"Quiero que tengan fe que vamos a trabajar para revertir esta situación con toda la fuerza nuestra, pero fundamentalmente con la creatividad, la imaginación y la capacidad que tienen los ciudadanos de interpretar este momento, y que te estimulan, te dan fuerza para que voltees paredes si es necesario", concluyó Quintela.

Conciliación entre Nación y La Rioja

En diálogo con El Destape, antes del fallo en horas de la tarde de la Corte Suprema, Quintela explicó que lo que se presentó en 2017, por el exgobernador Sergio Casas, fue un reclamo para que la Nación reconozca e incluya cada año esos fondos en el Presupuesto nacional, como compensación por los que se quitaron en 1988. Por otro lado, subrayó que otro de los reclamos de la Provincia ante la Corte Suprema es la deuda que mantiene la Nación por el no reconocimiento de lo que estaba establecido en los distintos presupuestos nacionales, incluido el Presupuesto 2023.

En ese sentido, el gobernador aseguró que desde la provincia siempre hubo “voluntad de diálogo”, aunque advirtió que debe tratarse de “un diálogo constructivo, que respete las circunstancias y mantenga firme la posición de la provincia, como se hizo hasta la fecha”.

"Sabemos que La Rioja es una provincia que entregó sus mejores mujeres y sus mejores hombres por el federalismo, y queremos que ese federalismo se respete y se aplique. La Argentina no es únicamente el AMBA, es mucho más que eso, son 23 provincias y la Capital Federal", concluyó el gobernador.