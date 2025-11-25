Con la presencia de Quintela, La Rioja renovó su Cámara de Diputados: el PJ sigue manteniendo la mayoría

La Cámara de Diputados de La Rioja fue renovada este lunes, al ponerse en marcha el período para el que fueron elegidos 18 nuevos legisladores provinciales. El acto contó con la presencia del gobernador Ricardo Quintela y fue encabezado por la presidenta de la Función Legislativa, la vicegobernadora Teresita Madera, en una sesión que marcó cambios tanto en la composición política del cuerpo como en su estructura interna.

La renovación abarca a representantes de siete departamentos y llega acompañada de modificaciones en la Secretaría Legislativa, la reorganización de comisiones y la designación de nuevas vicepresidencias. En términos políticos, la Cámara modifica parcialmente su integración: la oposición pasó de tener dos bancas a cuatro, mientras que el justicialismo mantiene una mayoría holgada, con una relación de 32 a 4. Si bien el oficialismo conserva el control absoluto del recinto, el crecimiento de la oposición anticipa un escenario con más debate en torno a proyectos, pedidos de informe y discusiones en el recinto.

El recambio legislativo también se inscribe en un proceso de renovación dentro del Partido Justicialista y del propio Gobierno provincial: algunos dirigentes que concluyen sus mandatos asumirán nuevas funciones institucionales, mientras que otros regresarán al trabajo territorial en sus departamentos.

Los departamentos Capital, Sanagasta, Castro Barros, Vinchina, Felipe Varela, Juan Facundo Quiroga y Rosario Vera Peñaloza completaron su período, con un total de 18 diputados salientes. En Capital finalizaron sus funciones Carlos Machicote y Gabriela Amoroso (PJ), Liliana Medina (La Libertad Avanza) y Gustavo Galván (UCR). También concluye su mandato Nadina Reynoso, quien se había desvinculado del PJ para formar un bloque unipersonal.

Teresita Luna dejará su banca pero continuará en la Legislatura: desde este lunes asume como secretaria Legislativa, en reemplazo del renunciante Juan Manuel Ártico. Machicote, en tanto, suena como posible integrante del Gabinete provincial, en un cargo ministerial o de secretaría.

Por Capital asumirán los reelegidos Juan Carlos Santander y Lourdes Ortiz, junto al ex concejal Gonzalo Becerra y el ex ministro de Transporte y Comunicación Ismael Bordagaray, quien renunció al Ejecutivo para ocupar la banca. Por La Libertad Avanza ingresan Claudia López de Brígido, Diego Molina Gómez, Andrea Juárez y Jorge Romero. Molina Gómez dejó su cargo como secretario general de la Cámara de Diputados de la Nación, mientras que Juárez renunció a la titularidad de ANSES en La Rioja para sumarse al nuevo bloque opositor.

El mensaje de Quintela

A través de sus redes sociales, el primer mandatario riojano expresó: "La renovación de 17 bancas en la Legislatura de La Rioja abre un nuevo capítulo para nuestra provincia".

"Mi reconocimiento para quienes concluyeron su mandato y mi saludo para quienes asumen con el compromiso de trabajar por cada riojana y riojano. Estos cambios son parte del ejercicio democrático que fortalece nuestras instituciones y nos permite seguir avanzando con pluralidad y participación. Que cada debate y cada decisión en la Cámara se traduzcan en más derechos, más oportunidades y más desarrollo para la provincia", concluyó el mensaje del gobernador.