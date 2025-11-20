La Legislatura de La Rioja dio luz verde para el tratamiento del Presupuesto Provincial 2026: todos los detalles

El Gobierno de La Rioja, bajo la gestión de Ricardo Quintela, continúa con el planeamiento del próximo año de cara a la finalización del 2025. En ese marco, se realizó una reunión plenaria de las comisiones de Presupuesto y de Legislación General, en la se aprobó el tratamiento del proyecto de Presupuesto Provincial 2026, así como la Ley Impositiva para el próximo periodo fiscal.

El encuentro se realizó entre la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Finanzas, Comercio y Control de Privatizaciones, y la Comisión de Legislación General y Asuntos Municipales. En ese marco, también se aprobó la Ley Orgánica y de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, dos proyectos que buscan actualizar y modernizar el régimen de control externo en la provincia, fortaleciendo los mecanismos de fiscalización y transparencia.

Cabe destacar que la iniciativa del Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Pública Provincial 2026, cuyo tratamiento se aprobó durante la jornada, define los recursos y gastos previstos para el próximo año. Por otra parte, la Ley Impositiva para el Periodo Fiscal 2026 establece el esquema tributario y las obligaciones fiscales que regirán durante ese ejercicio.

El Presupuesto Nacional perjudica a la provincia

En diálogo con El Destape 1070, el diputado nacional Ricardo Herrera mostró su preocupación por la falta de presupuesto en función de las necesidades de La Rioja: "Todo lo que tiene que ver con infraestructura no existe para ninguna de las provincias".

Por otra parte, remarcó que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo no contempla los 621 mil millones de pesos correspondientes al punto extra de coparticipación, monto equivalente a toda la grilla salarial anual de la administración pública provincial: "La Corte Suprema llama a una conciliación a modo de ver cómo van a hacer efectivo ese punto de coparticipación reclamado en la Corte Suprema de Justicia".

"Con este Presupuesto en el 2026 esto no existe más, se ha borrado ese artículo del Presupuesto y eso nos perjudica gravemente, son 621 mil millones de pesos que vamos a dejar de percibir", remarcó. Del mismo modo, subrayó que se trata de presupuesto que "no para el Gobierno de La Rioja, es plata para los riojanos".

Bajo esta línea, desestimó la posibilidad de generar lazos y acuerdos con el Gobierno nacional a cambio de la coparticipación: "Si nosotros vamos a recibir 10 pesos para aprobar una reforma laboral no pueden contar con nosotros. Ojalá que prime la racionalidad en los Diputados, nosotros tenemos graves problemas, pero no es a costa del hambre de todos los argentinos".