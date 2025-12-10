Flamengo avanza a semifinal de Copa Intercontinental con doblete de uruguayo De Arrascaeta

Flamengo celebra el título de la Copa Libertadores con los aficionados

10 dic - Flamengo, campeón de la Copa Libertadores y del torneo Brasileirão, avanzó el miércoles a la semifinal de la Copa Intercontinental tras derrotar 2-1 a Cruz Azul de México en el Derby de las Américas con un doblete del uruguayo Giorgian De Arrascaeta.

El club brasileño enfrentará el sábado en la semifinal a Pyramids de Egipto.

En el partido disputado en el estadio Áhmad bin Ali de Al-Rayyan en Qatar, Cruz Azul fue el primero en acercarse a la portería rival a los 10 minutos con un disparo del argentino Carlos Rodolfo Rotondi que salió a un lado del poste derecho.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Cinco minutos después, De Arrascaeta aprovechó un error del zaguero argentino Gonzalo Piovi, quien dio el balón al mediocampista de Flamengo al tratar de salir de su área. De Arrascaeta eludió al portero Andrés Gudiño y definió de derecha ante la meta desprotegida.

El club mexicano estuvo cerca de empatar a los 19 minutos con un disparo de Rotondi que pasó muy cerca del poste derecho.

Cruz Azul igualó a los 44 minutos con un potente disparo de volea de Jorge Sánchez en la entrada del área tras un rebote defensivo, mandando el balón al ángulo derecho.

Flamengo anotó el gol del triunfo a los 71 minutos con el doblete de Arrascaeta, quien definió de zurda después de que Piovi le rechazó un primer remate.

En los minutos finales, Flamengo estuvo cerca de anotar el tercer gol con un disparo de Luiz Araújo que desvió con el pie el portero Gudiño a los 83 minutos.

Un minuto después, Sánchez volvió a evitar el tanto de Flamengo al desviar en la línea de gol un remate de cabeza de Leo Ortiz.

"Una lástima porque creo que el desarrollo del partido fue muy parejo, pagamos caro algunos errores que a estos niveles no podemos cometer", dijo a la transmisión oficial el director técnico de Cruz Azul, el argentino Nicolás Larcamón.

Con información de Reuters