El Gobierno decidió subastar terrenos que estaban destinados a construir viviendas del plan PROCREAR

El Gobierno nacional informó que avanzará con la subasta pública de tres terrenos pertenecientes al extinto programa PROCREAR, ubicados en CABA, Paraná y Santa Fe, como parte del proceso de liquidación de activos del Estado.

La decisión quedó formalizada mediante las resoluciones 498, 499 y 500, publicadas este viernes en el Boletín Oficial, que habilitan la subasta electrónica de los predios Estación Buenos Aires, Parque Federal y Paraná a través del sistema COMPR.AR.

Los terrenos de Procrear que estaban destinados a viviendas: dónde quedan

El terreno Estación Buenos Aires, ubicado en la intersección de Avenida Suárez y Luna, cuenta con una superficie de 2.903,77 metros cuadrados y un precio base de US$ 2.977.941.

Por su parte, el terreno Parque Federal, situado en Avenida Belgrano al 5000, entre Padilla y Agustín Delgado, en la ciudad de Santa Fe, tiene una superficie de 6.418,47 m² y saldrá a subasta con un valor inicial de US$ 3.649.310,34.

En el caso del predio ubicado en Paraná, con una extensión de 49.990,56 metros cuadrados, el inmueble se emplaza en Avenida Ejército 2751, entre Pablo H. Crausaz y General José María Sarobe, y tendrá un precio base de US$ 966.187,72.

El proceso contará con la participación del Tribunal de Tasaciones de la Nación, organismo encargado de fijar los valores de referencia de cada inmueble, conforme a la normativa vigente.

En la resolución oficial, el Gobierno argumentó que la iniciativa se inscribe en una estrategia orientada a ordenar el patrimonio estatal y facilitar que el sector privado retome proyectos que quedaron inconclusos tras el cierre del PROCREAR, con el objetivo de resguardar recursos públicos y asegurar transparencia.

Desde el Ejecutivo adelantaron que en las próximas semanas se anunciarán nuevas subastas de inmuebles en diferentes puntos del país, a través de publicaciones en el Boletín Oficial.

El programa de viviendas PROCREAR dejó de existir y sus terrenos serán subastados por el Gobierno de Milei.

Cómo son las subastas de las viviendas que iban a ser destinadas al PROCREAR

El Gobierno de Javier Milei oficializó el procedimiento para subastar las viviendas que formaron parte del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar), disuelto por decreto de la administración libertaria. La medida está destinada para la venta de viviendas que fueron construidos o intervenidos bajo un programa que representó una de las políticas habitacionales más importantes del país. Recientemente, dos damnificadas denunciaron que a fines de 2023 fueron seleccionadas pero se enteraron que su casa propia se las concedieron efectivos policiales.

Las subastas instrumentada mediante la Resolución 396/2025 de la Secretaría de Obras Públicas, establece los términos y condiciones y determinaron que el remate de las obras se realizarán exclusivamente a través de la plataforma electrónica SUBAST.AR, (al cual se accede mediante el sitio web: https://comprar.gob.ar/) con un esquema que prioriza la digitalización y la publicidad formal, que despierta polémicas respecto al acceso real a estos procesos.

Según la resolución, la convocatoria debe publicarse durante al menos dos días en el Boletín Oficial y en medios de circulación nacional, con una antelación mínima de treinta días. También se prevé su difusión en el sitio web de la Secretaría de Obras Públicas y en portales inmobiliarios, además de cartelería en los inmuebles. El precio base de cada propiedad será fijado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.

En este marco, los interesados deberán inscribirse exclusivamente a través de SUBAST.AR, (al cual se accede mediante el sitio web: https://comprar.gob.ar/.) cumpliendo con una serie de requisitos formales y documentales que, si bien apuntan a garantizar transparencia, podrían constituir una limitación para sectores que fueron destinatarios del Pro.Cre.Ar. Entre los requisitos figuran declaraciones juradas sobre el origen de fondos, condición de persona políticamente expuesta y ausencia de deudas fiscales o previsionales.