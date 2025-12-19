Verano 2026: está cerca de CABA, tiene playa y ofrece 3x2 en alojamientos

La promoción está activa desde el 15 de diciembre.

El Municipio de Paraná, Entre Ríos, presentó su propuesta de 3x2 en alojamientos para la temporada de verano 2026.

La iniciativa, enmarcada en la campaña Hola Paraná, permitirá a los visitantes a la capital provincial hospedarse tres días al precio de dos en el pleno de los establecimientos adheridos.

“Paraná tiene un enorme potencial turístico y queremos que cada vez más personas la descubran, la recorran y la disfruten”, señaló la intendenta Rosario Romero.

Verano 2026 | ¿Cómo funciona la promoción 3x2 en alojamientos de Paraná?

La promoción 3x2 de alojamientos en Paraná se encuentra activa desde el 15 de diciembre, con vigencia hasta el 21 de marzo de 2026, y forma parte de un plan estratégico de marketing que desarrollan las organizaciones del Ente Mixto Paraná Turismo (EMPATUR) y la Municipalidad.

La iniciativa surgió de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná (AEHGP), según repasó el subsecretario de Turismo y presidente del directorio del organismo local, Agustín Clavenzani.

“Este 3x2 se suma a otras acciones que buscan atraer la llegada de visitantes en esta temporada y son desarrolladas por una alianza pública y privada que se propone, a través del turismo, dinamizar la economía local y generar empleo”, detalló el funcionario.

La lista de alojamientos adheridos, formalmente constituidos y cumpliendo con todas las normativas de la ley puede consultarse en http://parana.tur.ar

¿Qué hacer en Paraná 2026?

La ciudad de Paraná combina múltiples opciones turísticas naturales, de aventura y deporte e historia, arte y cultura. Además, por su ubicación estratégica a orillas del Río Paraná, es también detentora de uno de los polos gastronómicos más importantes de la región.

Desde su destacado "Parque Urquiza" que comunica la ribera baja, apostada sobre las barrancas, o "Los humedales" y numerosos espacios en los cuales la exuberante vegetación se funden con arroyos, la capital entrerriana es también punto de atractivo para los amantes de las actividades acuáticas gracias a sus playas y clubes náuticos que ofrecen paseos en lancha, visitas a las islas, vela, remo, canotaje, jet ski, Wakeboard , Kitesurf, sup, esquí acuático, pesca de costa y safaris fotográficos.

¿Cómo llegar a Paraná desde la Ciudad de Buenos Aires?

Para llegar a Paraná desde la Ciudad de Buenos Aires en auto, el trayecto demanda unas cinco horas por la Ruta Nacional 12, atravesando Zárate, Ceibas y el túnel subfluvial. También existen servicios diarios de micros de larga distancia.