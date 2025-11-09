La Selección Argentina aplastó a Fiji y espera los 16avos del Mundial Sub 17

La Selección Argentina aplastó a Fiji y espera rival en los 16avos de final del Mundial Sub 17.

La Selección Argentina Sub 17 aplastó a Fiji por 7-0, por la tercera fecha del Grupo D, y espera rival en los 16avos de final del Mundial de Qatar. El seleccionado albiceleste venía de superar a Bélgica por 3 a 2 en su debut y a Túnez por 1 a 0 en la segunda jornada, lo que le permitió liderar la zona y culminar ahora con el puntaje ideal rumbo al arranque de los playoffs. Los dirigidos por Diego Placente aparecen como uno de los favoritos a quedarse con el título en tierras asiáticas.

La Selección Argentina aplastó a Fiji y espera rival en los 16avos de final del Mundial Sub 17.

El mediocampista ofensivo Uriel Ojeda (San Lorenzo) falló un penal pero hizo tres goles a los 17 minutos, a los 57 y a los 88. Además, el volante Mateo Martínez (Racing) aportó dos tantos, a los 30 y a los 44. Por último, el lateral derecho Santiago Silveira (Argentinos Juniors) hizo el 6-0 y el lateral izquierdo Simón Escobar (surgido en Vélez) cerró el resultado sobre la hora con su grito también.

La Selección Argentina arrasó a Fiji por 7-0 en el Mundial Sub 17: los videos de los goles

El camino de la Selección Argentina en el Mundial Sub 17 de 2025