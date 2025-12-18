Unidad y federalismo: el nuevo acuerdo entre Insfrán y Kicillof para fortalecer la cooperación estratégica

En el marco de un acuerdo de colaboración y cooperación entre ambas jurisdicciones, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, firmó un convenio el pasado martes con el gobernador bonarense Axel Kicillof. En diálogo con medios locales, Insfrán remarcó: “Con la provincia de Buenos Aires tenemos muchos objetivos en común y mucho trabajo por delante: no vamos a bajar los brazos porque estamos convencidos de que este es el camino para mejorar el futuro de nuestro pueblo.”

Dicho acuerdo tiene por objeto establecer un amplio marco entre las partes para las materias de Gobierno, seguridad, salud, educación, formación y capacitación, ciencia y tecnología, así como en modernización, producción, economía circular y energías renovables, entre otras, con la finalidad de articular programas y acciones entre sí que, en forma conjunta, consideren convenientes este esfuerzo mutuo. En este mismo sentido, también firmaron otro acuerdo de convenio con la seguridad.

Este acuerdo posee varios puntos en el que se destacan la cooperación institucional y articulación de políticas públicas, lo que invita a la coordinación de programadas en diferentes áreas de gestión estatal. En este mismo sentido, se destacó las políticas de fortalecimiento en materia de seguridad, lo que habilitará a la formación y capacitación conjunta de personal de ambas provincias.

El objetivo es promover la cooperación interprovincial para enfrentar desafíos comunes y avanzar en proyectos que beneficien a las poblaciones de ambas provincias, en un contexto en el que las autoridades provinciales resaltaron la necesidad de fortalecer la unidad y el federalismo ante la ausencia y el ajuste del Gobierno libertario.

“Ambas provincias estamos atravesando una etapa difícil a causa del abandono, la ausencia y la deserción de un Gobierno nacional que no cumple con sus obligaciones: el proyecto de Javier Milei es una de las experiencias más centralistas y unitarias de la historia argentina”, sostuvo el gobernador Kicillof, y añadió: “Entre las provincias, que somos solidarias y hermanas, tenemos que darnos una mano y trabajar de manera conjunta para brindar una perspectiva de futuro: la grandeza de la nación no se consigue sin federalismo”.

Por último, Kicillof subrayó: “Nos quieren imponer la falsa dicotomía de que todo lo tiene que resolver el Estado o el mercado, pero no es así: en ningún lugar del mundo funciona un modelo puramente estatal o puramente privado. Hasta que el Gobierno nacional no lo entienda, el país va a estar condenado”. “Lo que hay que hacer es buscar una integración eficiente y de calidad entre ambos actores: en la Argentina el modelo que los coordina y los convierte en un círculo virtuoso que genera desarrollo con inclusión se llama peronismo”, concluyó.