Un estudio reveló el poderoso impacto potencial de la IA en Latinoamérica

El mercado regional de IA en Latinoamérica crece a pasos agigantados.

La Inteligencia Artificial dejó de ser una promesa a futuro y ya se consolidó como un motor económico clave en América Latina. Así lo confirma un nuevo estudio de Linux Foundation, encargado por Meta, que analiza el impacto económico y laboral de la IA en la región y traza un panorama optimista, aunque con desafíos urgentes por delante.

Según el informe “Impacto económico y laboral de la IA en Latinoamérica”, el mercado regional de Inteligencia Artificial alcanza actualmente un valor estimado de 12.700 millones de dólares y crece a una tasa anual del 28,1%. Las proyecciones son aún más ambiciosas: la IA podría sumar hasta 1 billón de dólares a la economía latinoamericana hacia 2038, siempre y cuando se acelere su adopción y se invierta en talento.

La IA ya genera resultados concretos en las empresas

Los números muestran que la adopción de IA ya está dando frutos. En Brasil, el 95% de las empresas medianas y grandes que implementaron esta tecnología reportan un retorno de inversión positivo o ya alcanzaron el punto de equilibrio. En México, ese porcentaje llega al 83%, con un aumento promedio de ingresos del 16% entre las compañías que usan IA.

En Argentina, el 43% de las organizaciones afirma estar viendo resultados concretos. Las principales aplicaciones se concentran en atención al cliente (69%), marketing (42%) y recursos humanos (28%), áreas donde la automatización y el análisis de datos ya marcan una diferencia clara.

Optimismo y adopción: una ventaja competitiva regional

Uno de los datos más destacados del estudio es la actitud de los profesionales latinoamericanos frente a la IA. El 85% está dispuesto a integrar IA generativa en su trabajo, muy por encima del promedio global del 62%. Además, el 56% se declara entusiasmado con esta integración y el 63% considera que la IA es más beneficiosa que perjudicial.

Este optimismo se traduce en adopción real: el 47% de las empresas de la región ya está implementando soluciones de IA, superando la media mundial del 42%. En Argentina, el 81% de las organizaciones tiene una visión positiva sobre la IA y el 79% muestra un fuerte interés en la IA generativa.

El 85% está dispuesto a integrar IA generativa en su trabajo.

Open source, clave para el futuro de la IA en Latam

El informe señala que el mayor riesgo para la región no es la automatización, sino la inacción. Aunque entre el 30% y el 40% de los empleos están expuestos a la IA generativa, solo una porción menor enfrenta un riesgo alto de automatización total. La verdadera oportunidad está en potenciar las capacidades de los trabajadores.

En ese escenario, la IA de código abierto cumple un rol central. El 38% de las organizaciones latinoamericanas ya utiliza IA open source, con México (65%) y Brasil (46%) a la cabeza. Estos modelos pueden costar entre cinco y siete veces menos que las soluciones propietarias, un factor clave para las PyMEs, que representan el 99,5% de los negocios en la región.

Argentina ya muestra ejemplos concretos, como el chatbot MIA, basado en el modelo Llama de Meta, que facilita el acceso de ciudadanos y PyMEs a servicios gubernamentales. Con talento, entusiasmo y una fuerte base en open source, América Latina tiene la oportunidad de pasar de usuaria a co-creadora de Inteligencia Artificial a escala global.