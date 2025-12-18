Horacio Marín y Gustavo Salinas sellaron el acuerdo entre YPF y Toyota en Neuquén.

YPF dio un paso clave en su transformación tecnológica con la inauguración de la primera Sala Integrada con inteligencia artificial (IA) avanzada del país. Ubicada en el Complejo Industrial Plaza Huincul (CIPH), esta sala centraliza el Real Time Intelligence Center (RTIC) y la Sala de Control en un único entorno físico, optimizando la operación energética las 24 horas, los 365 días del año .

Por primera vez, una instalación industrial en Argentina incorpora inteligencia artificial entrenada específicamente para brindar soporte técnico y operativo. Se trata de cinco agentes virtuales capaces de responder consultas complejas, brindar información clave para la toma de decisiones y agilizar tareas que antes requerían el uso de manuales técnicos o tiempos prolongados de análisis. La innovación permite al equipo de trabajo enfocarse en su objetivo principal: garantizar el abastecimiento de combustibles para toda la Patagonia.

Supervisión de operaciones en uno de los pozos clave del desarrollo no convencional.

“Con esta incorporación tecnológica, la Refinería de Plaza Huincul se posiciona como la mejor de la Argentina”, expresó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF. Además, remarcó que esta transformación forma parte del objetivo estratégico de exportar más de 30 mil millones de dólares anuales a partir de 2031.

La nueva sala, que se enmarca en el Plan 4x4 de YPF, integra más de 20 pantallas en tiempo real, sistemas de valorización de 117 variables a través de la plataforma Optimax, y cuenta con un equipo multidisciplinario de 11 profesionales especializados en procesos, control, gestión energética y planificación. También incorpora simuladores (OTS) para capacitar a operadores y supervisores en forma continua.

El impacto de esta nueva infraestructura se estima en un aumento del margen integrado superior a 4 millones de dólares en su primer año. Actualmente, más del 95% del petróleo procesado en Plaza Huincul proviene de Vaca Muerta, y la refinería produce naftas, gasoil y JP1 para abastecer a la región patagónica. Además, opera la única planta de escala de metanol del país, con producción para el mercado local e internacional.