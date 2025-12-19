Dónde ver online Estudiantes vs. Platense por el Trofeo de Campeones 2025: fecha, hora y TV

Estudiantes y Platense se miden por primera vez en este 2025.

Se termina el año futbolístico en la Argentina con una encuentro mano a mano para definir el último título de la temporada. Se trata del Trofeo de Campeones 2025, que cruza a los ganadores del torneo Apertura y Clausura, que fueron Platense y Estudiantes de La Plata, respectivamente. Un certamen que es oficial y le dará a algunos de los dos clubes una estrella más para su vitrina.

En el caso del Pincha, el conjunto que dirige Eduardo Domínguez viene de consagrarse campeón el pasado sábado, después de vencer en una histórica final a Racing por penales en Santiago del Estero. Enfrente estará el Calamar, que venció a Huracán en el primer semestre del año, también sobre tierras santiagueñas, pero que viene de una mala segunda etapa del año y tendrá como DT a Walter Zunino, que hace su debut en el banco y tendrá el primer partido como entrenador principal de su carrera.

Cuándo juegan Estudiantes vs Platense y por dónde verlo

El encuentro entre Estudiantes y Platense se juega este sábado 20 de diciembre a las 18.

La sede del partido será el Estadio Único de San Nicolás.

La final se podrá ver por ESPN Premium y TNT Sports.

El Estadio de San Nicolás donde se juega el partido.

Cómo estará conformada la terna arbitral

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Pablo Dóvalo

Asistente VAR: Lucas Germanotta

Platense estrena DT en el Trofeo de Campeones

Para el Calamar quien debutará como entrenador será Walter Zunino, que arregló en noviembre su llegada al club tras la salida del "Kily" González. Se trata de un hombre de la casa, quien como jugador debutó en primera con la camiseta de Platense y trabajó seis temporadas junto a la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez, con quienes logró hasta el momento la única estrella del club: el Apertura 2025.

Walter Zunino, nuevo DT del Calamar.

Como parte del cuerpo técnico de la dupla dirigió San Martín de Tucumán, Ferro, Godoy Cruz, Atlético Tucumán y el propio Marrón. Ahora tendrá su primera experiencia como DT principal, que llegará acompañado de Omar Zarif, Walter Díaz y Cristian Torres como ayudantes de campo. Y su debut lo hará nada más ni nada menos que en una final, en búsqueda del segundo trofeo del club.

Calamares y Pinchas protagonizan un duelo con historia, en donde para la gente de Platense siempre conserva la espina de lo que fue el enfrentamiento en las semifinales del Metropolitano 1967, en donde el Calamar dirigido por Ángel Labruna ganaba 3 a 1 en la Bombonera a los de Osvaldo Zubeldía y se metía en la gran final por el primer título de su historia. Pero Estudiantes con uno menos se lo dio vuelta y ganó 4 a 3, para después vencer a Racing en la final. ¿Habrá revancha para los de Vicente López?.