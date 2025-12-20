No es Cariló: la zona para visitar en el verano 2026 con bosque propio y buena gastronomía a solo 30 minutos de CABA

Cuando se piensa en escapadas para vincularse con la naturaleza, el nombre Cariló suele aparecer como un destino inmediato. Sin embargo, cada vez más personas miran hacia el oeste del conurbano bonaerense y descubren una opción poco conocida, ideal para visitar en el verano 2026 sin alejarse demasiado de la Ciudad de Buenos Aires.

Se trata de Parque Leloir, una zona que combina bosque nativo, gastronomía de primer nivel y una transformación urbana que la posiciona como uno de los destinos más atractivos del Gran Buenos Aires. Está ubicado apenas a 13 kilómetros de la avenida General Paz, a la altura del kilómetro 26 del Acceso Oeste.

En los últimos años, el área se consolidó como un verdadero polo residencial y comercial, impulsado por mejoras en la conectividad y un crecimiento inmobiliario sostenido.

Cuenta con alrededor de 640 hectáreas de bosque, calles arboladas y un paisaje que invita a bajar el ritmo. Por esa razón, muchos lo comparan con Cariló e incluso con Mar de las Pampas, otro destino exclusivo de la costa argentina.

A 30 minutos de CABA y con gastronomía de primer nivel

Parque Leloir posee una gran ventaja respecto a Cariló: su cercanía inmediata con la Ciudad de Buenos Aires. La conexión entre la autopista 25 de Mayo y el Acceso Oeste fue determinante para cambiar el ingreso de la zona. De hecho, en auto se llega en menos de media hora desde CABA.

Además, se consolidó un polo gastronómico único en el Conurbano: propuestas gourmet que conviven con hoteles, oficinas y servicios. En poco tiempo, se inauguró el Hotel Merit by Amerian y desembarcaron importantes restaurantes como Kansas y Negroni.

¿Quiénes viven en Parque Leloir?

Después del 2020, muchas personas comenzaron a buscar espacios en los que pudieran mejorar su calidad de vida. Así, Parque Leloir se posicionó como un área requerida por decenas de inmobiliarias que empezaron a construir departamentos y viviendas de lujo. Hoy en día viven aquí, en general, adultos con hijos grandes o sin hijos, con un muy buen poder adquisitivo.