Preocupación en la Selección Argentina: el Cuti Romero se lesionó en el Tottenham

Cristian "Cuti" Romero sufrió una lesión en el duelo entre el Tottenham y el Manchester United por la fecha 11 de la Premier League y generó preocupación en el cuerpo técnico de la Selección Argentina que comanda Lionel Scaloni. El zaguero campeón de todo con la "Albiceleste" se retiró con una molestia a pocos minutos del cierre del cotejo en el que su equipo igualó las acciones sobre el final. Por supuesto, restará saber si finalmente estará o no en el amistoso contra Angola el viernes 14 de noviembre desde las 13.

Dicho cruce será el último que dispute el combinado nacional en el año 2025 pensando en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 al que el equipo ya clasificó. Sin embargo, es posible que el central cordobés con pasado en Belgrano que vistió la cinta de capitán en los "Spurs" contra los "Diablos Rojos" no tiene su lugar asegurado y la gravedad de la lesión se confirmará seguramente en las próximas horas. Cabe destacar que recientemente se recuperó de otra molestia que lo mantuvo afuera de las canchas.

El Cuti Romero se lesionó y puede ser baja para la Selección Argentina

El defensor se retiró con una molestia física cuando corrían 88 minutos del encuentro entre el Tottenham y el Manchester United mientras empataban 1 a 1. Kevin Danso ocupó su lugar en el verde césped y minutos después llegó el gol del brasileño Richarlison para el 2 a 1, pero sobre el sexto minuto de descuento Matthijs de Light empató para el elenco visitante que se ubica en el séptimo lugar de la tabla del campeonato inglés.

De esta manera, no se sacaron ventajas y tampoco pudieron cortar distancia con el único líder, Arsenal. La próxima fecha, los "Spurs" que están terceros en el certamen visitarán justamente a los "Gunners" el domingo 23 de noviembre desde las 13.30 (hora argentina). Los "Diablos Rojos", por su parte, recibirán al Everton un día más tarde a partir de las 17 horas. En cuanto a la participación del equipo del "Cuti" en la Champions, recién tendrá acción el jueves 26 de noviembre cuando en Francia enfrente al Paris Saint Germain por la quinta jornada en el Parque de los Príncipes.

Cristian "Cuti" Romero se lesionó y le dejó la cinta de capitán a su compañero Micky van de Ven

Los números del Cuti Romero con la camiseta del Tottenham

Partidos jugados : 138.

: 138. Goles : 8.

: 8. Asistencias : 5.

: 5. Títulos: UEFA Europa League 2024/2025.

La lista completa de convocados para Argentina vs. Angola