Selección Argentina

Scaloni confirmó la lista para Argentina vs Angola y sorprendió con varios jugadores jóvenes

El director técnico de la Selección Argentina confirmó la lista para el partido contra Angola. Lo hizo con varias sorpresas: no está Rodrigo De Paul y tampoco Dibu Martínez.

06 de noviembre, 2025 | 16.24

Lionel Scaloni presentó la lista para el próximo partido de Argentina. En este caso será ante Angola por un amistoso previo a la Copa del Mundo y, en este punto, el entrenador tomó la decisión de llamara a varios futbolistas jovenes.

 Convocatoria - DT. Lionel Scaloni

  • GERÓNIMO RULLI (OLYMPIQUE DE MARSELLA)
  • WALTER BENÍTEZ (CRYSTAL PALACE)
  • NAHUEL MOLINA (ATLÉTICO DE MADRID)
  • JUAN FOYTH (VILLARREAL)
  • CRISTIAN ROMERO (TOTTENHAM HOTSPUR)
  • NICOLÁS OTAMENDI (BENFICA)
  • MARCOS SENESI (AFC BOURNEMOUTH)
  • NICOLÁS TAGLIAFICO (OLYMPIQUE DE LYON)
  • VALENTÍN BARCO (RACING CLUB DE ESTRASBURGO)
  • ALEXIS MAC ALLISTER (LIVERPOOL)
  • MÁXIMO PERRONE (COMO 1907)
  • RODRIGO DE PAUL (INTER MIAMI)
  • ENZO FERNÁNDEZ (CHELSEA)
  • THIAGO ALMADA (ATLÉTICO DE MADRID)
  • GIOVANI LO CELSO (REAL BETIS)
  • NICOLÁS PAZ (COMO 1907)
  • LIONEL MESSI (INTER MIAMI)
  • GIULIANO SIMEONE (ATLÉTICO DE MADRID)
  • GIANLUCA PRESTIANNI (BENFICA)
  • NICOLÁS GONZÁLEZ (ATLÉTICO DE MADRID)
  • LAUTARO MARTÍNEZ (INTER DE MILÁN)
  • JOSÉ MANUEL LÓPEZ (PALMEIRAS)
  • JULIÁN ÁLVAREZ (ATLÉTICO DE MADRID)
  • JOAQUÍN PANICHELLI (RACING CLUB DE ESTRASBURGO
