Scaloni confirmó la lista para Argentina vs Angola y sorprendió con varios jugadores jóvenes

Lionel Scaloni presentó la lista para el próximo partido de Argentina. En este caso será ante Angola por un amistoso previo a la Copa del Mundo y, en este punto, el entrenador tomó la decisión de llamara a varios futbolistas jovenes.
Convocatoria - DT. Lionel Scaloni
- GERÓNIMO RULLI (OLYMPIQUE DE MARSELLA)
- WALTER BENÍTEZ (CRYSTAL PALACE)
- NAHUEL MOLINA (ATLÉTICO DE MADRID)
- JUAN FOYTH (VILLARREAL)
- CRISTIAN ROMERO (TOTTENHAM HOTSPUR)
- NICOLÁS OTAMENDI (BENFICA)
- MARCOS SENESI (AFC BOURNEMOUTH)
- NICOLÁS TAGLIAFICO (OLYMPIQUE DE LYON)
- VALENTÍN BARCO (RACING CLUB DE ESTRASBURGO)
- ALEXIS MAC ALLISTER (LIVERPOOL)
- MÁXIMO PERRONE (COMO 1907)
- RODRIGO DE PAUL (INTER MIAMI)
- ENZO FERNÁNDEZ (CHELSEA)
- THIAGO ALMADA (ATLÉTICO DE MADRID)
- GIOVANI LO CELSO (REAL BETIS)
- NICOLÁS PAZ (COMO 1907)
- LIONEL MESSI (INTER MIAMI)
- GIULIANO SIMEONE (ATLÉTICO DE MADRID)
- GIANLUCA PRESTIANNI (BENFICA)
- NICOLÁS GONZÁLEZ (ATLÉTICO DE MADRID)
- LAUTARO MARTÍNEZ (INTER DE MILÁN)
- JOSÉ MANUEL LÓPEZ (PALMEIRAS)
- JULIÁN ÁLVAREZ (ATLÉTICO DE MADRID)
- JOAQUÍN PANICHELLI (RACING CLUB DE ESTRASBURGO