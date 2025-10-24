Alivio para Scaloni: los dos campeones del mundo lesionados que volverían en los amistosos de noviembre

Alivio para Scaloni: los dos campeones lesionados que volverían en noviembre

La Selección Argentina afrontará dos amistosos en el mes de noviembre preparatorios para el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. Para dichos encuentros, es posible que Lionel Scaloni vuelva a contar con dos futbolistas que hasta hace poco tiempo estaban en duda. Si bien todavía no están recuperados al 100%, todo indica que estarán en condiciones de regresar y hasta sumar minutos en dichos partidos.

La "Albiceleste" se medirá contra Angola y otro rival con día y horarios a definir entre el 10 y el 18 del mencionado mes. Si bien todavía no tienen su lugar asegurado, lo cierto es que son campeones del mundo y ambos demostraron su potencial en reiteradas ocasiones con la camiseta del combinado nacional. Es el caso de Lisandro Martínez y Cristian "Cuti" Romero que en pocos días estarían listos para volver.

Licha Martínez y Cuti Romero, lesionados, estarían en los amistosos de noviembre con la Selección Argentina

El central del Manchester United de Inglaterra todavía no tiene fecha definida para volver, según aseguró su DT Rúben Amorim. Cabe destacar que no estuvo en las convocatorias de marzo, junio y septiembre, pero sí acompañó al plantel a la última gira por Estados Unidos. Con respecto a la lesión que atraviesa, es nada más y nada menos que la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, la cual sufrió el pasado mes de febrero.

Por su parte, el cordobés del Tottenham que estuvo en los últimos cruces de la "Albiceleste" se recupera de una molestia muscular que lo aqueja desde hace varios días y que lo marginó del cruce contra el Aston Villa que su equipo perdió por 2 a 1. El "Cuti" se lesionó en el calentamiento previo al inicio, no estuvo contra el Mónaco en la UEFA Champions League y tampoco estará para enfrentar al Everton por la Premier League. Igualmente, todo indica que estará en condiciones para cuando lleguen los amistosos de la Selección ya que su entrenador -Thomas Frank- aseguró que "está progresando positivamente".

Lisandro Martínez se recupera favorablemente de su lesión y volvería a la Selección Argentina para los amistosos de noviembre

Los números de Lisandro Martínez con la Selección Argentina

Partidos jugados : 26.

: 26. Goles : 1.

: 1. Títulos: Copa América Brasil 2021 y Estados Unidos 2024, Finalissima 2022 y Mundial de Qatar 2022.

Los números del Cuti Romero con la Selección Argentina

Partidos jugados : 46.

: 46. Goles : 3.

: 3. Asistencias : 1.

: 1. Títulos: Copa América Brasil 2021 y Estados Unidos 2024, Finalissima 2022 y Mundial de Qatar 2022.

Cuándo y contra quién juega la Selección Argentina los amistosos en noviembre

El primer partido va a ser ante Angola, que no logró clasificarse al certamen internacional, y se disputará en África. De momento, no se tiene conocimiento del día, pero hay chances de que se juegue entre el 10 y 18 del mencionado mes. Se estima que Lionel Scaloni probará algunos nombres dentro del campo de juego para terminar de pulir a los seleccionados. Por otro lado, hay chances de que el segundo encuentro se desarrolle en el Estadio Jawaharlal Nehru de la India pero la AFA todavía no confirmó el adversario. Los rumores hablan de que podría ser el seleccionado nacional de Qatar. Tampoco hay que descartar a Estados Unidos, pretendería trasladar los 90 minutos se desarrollen en esta parte del planeta con el fin de aumentar la atención del público.