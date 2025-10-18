Panichelli fue figura ante PSG y Estrasburgo envió un mensaje a Scaloni: "Teléfono"

El mensaje a Scaloni de Racing de Estrasburgo sobre Panichelli, figura y goleador frente al PSG.

Luego de que Racing de Estrasburgo consiguiera un empate en su visita al PSG, el club aprovechó el protagonismo que tuvo Joaquín Panichelli, figura del partido, y le envió un contundente mensaje al entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, sobre el delantero surgido en River Plate.

A través de la cuenta oficial de la red social X (ex-Twitter), en su versión inglesa, Racing de Estrasburgo publicó un mensaje dedicado al DT argentino. "Teléfono Scaloni", se lee en el posteo, que tiene una bandera "Albiceleste" y la imagen del atacante, de 23 años, que marcó un doblete ante los parisinos.

Hasta el momento, Panichelli no fue convocado en ninguna oportunidad por Scaloni. Sin embargo, a falta de ocho meses para el inicio del Mundial 2026 al centrodelantero se le pude abrir una puerta para los últimos cuatro amistos que restan hasta que comience la Copa del Mundo.

El posteo de Racing de Estrasburgo para Scaloni sobre Panichelli.

Teniendo en cuenta que las principales opciones del ataque son Julián Álvarez y Lautaro Martínez, el jugador con paso por el fútbol español lucharía por la tercera alternativa del puesto con José López, el futbolista de Palmeiras que viene siendo citado en el combinado nacional y que debutó en la última fecha FIFA, contra Puerto Rico.

Desde que arribó al conjunto francés, Panichelli no para de demostrar que puede ganarse un lugar en el equipo que fue campeón del mundo en Qatar 2022, ya que lleva marcados 7 goles y es el máximo goleador de La Ligue 1, torneo local galo.

Por qué Panichelli no quedó en Boca y River

El inicio de la octava fecha de la Ligue 1 expuso que el PSG la pasó bastante mal en condición de local porque tuvo que trabajar de gran manera para empatar 3-3 con el Racing de Estrasburgo, que contó con un Joaquín Panichelli en modo goleador letal durante los 90 minutos. El joven argentino cuenta con un paso sin tantas luces en el futbol argentino tras haber quedado libre en Boca y River.

Es bastante llamativo cómo un joven delantero, con una gran carrera por delante, haya quedado libre de los dos equipos más importantes del fútbol argentino. Uno que acaba de ser comprado por el conjunto francés al Alavés de España después de una inversión que rondó los 17 millones de euros. Sus actuaciones comienzan a generar cierto impacto, porque en tan solo ocho fechas es el goleador del campeonato con siete tantos.

En la tarde del viernes, Joaquín Panichelli puso el 1-1 a los 26 minutos, mientras que a los 49 colocó el 2-1 parcial frente a un PSG que no podía comprender lo que estaba sucediendo. El jugador aprovechó cada una de las oportunidades que se le presentaron y le permitió al Racing de Estrasburgo soñar con una victoria histórica en el Parque de los Príncipes.

Su experiencia en Boca fue bastante breve debido a que Joaquín Panichelli se incorporó en febrero del 2020 a las divisiones inferiores, pero a los 30 días decidió marcharse al apreciar que no tenía un futuro asegurado. "Hice varias pruebas en Boca y por un motivo de papeles no se pudo resolver", expresó hace un tiempo en DSports Radio. Lo cierto es que nunca se logró un entendimiento con Atalaya de Córdoba para que libere su ficha.

Su paso por River

Tras marcharse del "Xeneize", Panichelli hizo una prueba en River y rápidamente se decidió ficharlo, convencido por las condiciones que había demostrado. Sin embargo, su salida se concretó en noviembre del 2023 después de que las partes no puedan llegar a un acuerdo para firmar el primer contrato profesional.

Los detalles de aquella negociación exponen que nunca hubo un problema en lo económico, sino que se trató de una cuestión deportiva. El delantero pedía tener rodaje con el plantel de primera división y mostrarse algunos minutos para crecer, pero desde el cuerpo técnico de Martín Demichelis le manifestaron que no podían darle esa oportunidad por medio de una imposición. Debía ganársela en los entrenamientos y más que nada en los partidos.