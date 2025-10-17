Colo Barco la rompió ante PSG: asistencia de lujo en el partidazo de Estrasburgo

Valentín "Colo" Barco la rompió ante PSG con una asistencia de lujo, en un partidazo de Racing Estrasburgo frente al PSG por la Ligue 1 de Francia.

Valentin "Colo" Barco viene brillando en la liga de Francia y este viernes volvió a ser determinante en un partido clave. En el empate 3 a 3 del Racing de Estrasburgo ante el PSG, el exjugador de Boca Juniors fue una de las figuras de su equipo con una asistencia de lujo ante los dirigidos por Luis Enrique.

A los 40 minutos, cuando el resultado estaba 1 a 1 tras los goles de Bradley Barcola para los parisinos y del argentino Joaquín Panichelli para los visitantes, el "Colo" Barco apareció con toda su magia para sorprender al conjunto de la capital francesa. Después de recuperar la pelota en una presión alta, el argentino metió un enganche al borde del área y "pinchó" la pelota para dejar solo a Diego Moreira, que definió cruzado y decretó el 2 a 1.

El zurdo, que llegó a su segunda asistencia en lo que va de la temporada, jugó otra vez como mediocampista central acompañado del francés Samir El Mourabet, posición en la que el entrenador, Liam Rosenior, lo venía utilizando en los últimos partidos. Además, el "Colo" también jugó como volante por izquierda y lateral por el mismo sector, por lo que se transformó en una pieza versatil del equipo.

El presente del ex-Boca no es una casualidad, ya que logró asentarse por primera vez en un club europeo desde que arribó a comienzos del 2024, tras pasos frustrantes por Brighton y Sevilla. Aunque su nivel no alcanzó para volver a ser citado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina, el oriundo de 25 de Mayo viene dando muestras que puede ser considerado para las últimas convocatorias previas al Mundial 2026.

Los números del Colo Barco en Racing de Estrasburgo

26 partidos oficiales.

2078 minutos disputados.

Sin goles.

4 asistencias.

4 amonestaciones.

Sin expulsiones.

Sin títulos obtenidos.

Barco y Panichelli, la dupla argentina que deslumbra en el Racing de Estrasburgo

Desde su salida del Sevilla, el polifuncional futbolista formado en el "Xeneize" encontró su lugar en el cuadro francés y sus actuaciones le valieron volver a ser considerado en la Selección Argentina por Lionel Scaloni. Por su parte, el delantero que pasó por las categorías inferiores de River Plate brilló en la victoria con dos goles (en el primero de ellos fue asistido por el 'Colo'), suma cinco en su cuenta personal desde el comienzo del campeonato y se posiciona como una incipiente promesa de cara al futuro. Tras el empate del PSG frente al Lille, Racing quedó a tan sólo un punto del líder y buscará superarlo cuando lo enfrente el próximo viernes de visitante.

Formados profesionalmente en dos equipos que son clásico rival, en la actualidad Barco y Panichelli formaron una interesante dupla en el elenco dirigido técnicamente por Rosenior, quien apostó por jugadores jóvenes y dinámicos (el titular de mayor edad ante Angers fue el inglés que juega para la selección de Costa de Marfil, Martial Godo, de apenas 23 años). El ex 'Xeneize' aporta su talento y polivalencia, pudiendo jugar tanto de defensor central, lateral o volante central como ocurrió este domingo; por su parte, el futbolista surgido en River tiene el clásico perfil de delantero potente y goleador.