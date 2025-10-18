Lo dejó ir y ahora lo extraña: la sorpresiva declaración de Guardiola sobre Julián Álvarez

Sorpresa por lo que dijo Guardiola sobre Julián Álvarez en el Manchester City

Pep Guardiola habló sobre Julián Álvarez y lo que significa no tenerlo hoy en su plantel del Manchester City de Inglaterra. El reconocido multicampeón español brindó una conferencia de prensa a horas del partido de este sábado 18 de octubre contra el Everton y recordó al campeón de todo con la Selección Argentina que dejó el club en 2024 para jugar en el Atlético de Madrid luego de tener poco rodaje en el equipo "Ciudadano". La realidad es que su equipo no volvió a ser el mismo y hoy no pasa su mejor momento.

Con el correr de las primeras 7 fechas de la Premier League, sus dirigidos marchan sextos y hoy no ingresarían a las copas internacionales de la próxima temporada. Para colmo, sólo ganaron un título desde la salida del cordobés y fue la Community Shield del 2024, mientras que tanto en los torneos locales como en la Champions no pudieron volver a campeonar. Con un flojo rendimiento y sin la "Araña", el técnico reveló que lo extraña aunque valora su rendimiento en el elenco que comanda Diego "Cholo" Simeone.

Guardiola extraña a Julián Álvarez en el Manchester City: la sorpresiva frase del DT español

"El año del triplete ¿te acuerdas los jugadores que dejaba en el banco? Ayme Laporte, central increíble, Julián y otros que me encantaría tener. Pero querían jugar más y se fueron", esbozó el exitoso entrenador con pasado en el Barcelona acerca de algunos futbolistas que no tenían tanto lugar en cancha cuando ganaron la primera "Orejona" de la historia en la temporada 2022/2023. Si bien el oriundo de Calchín marcó varios goles importantes, lo cierto es que habitualmente era suplente y no siempre ingresaba.

Sobre esto también habló Guardiola y lanzó: "Tenía que competir con Erling (Haaland), lo cual fue algo top. Por eso ahora está en uno de los mejores equipos del mundo con un entrenador y compañeros de talla mundial y le está yendo increíblemente bien. Ahora me encantaría tenerlo, pero lo entiendo". De esta manera, destacó el momento que atraviesa el crack de la Selección Argentina en España donde es una de las principales figuras del equipo "Colchonero".

Julián Álvarez pasó del Manchester City al Atlético de Madrid en 2024

Los números de Julián Álvarez en el Manchester City

Partidos jugados : 103.

: 103. Goles : 36.

: 36. Asistencias : 18.

: 18. Títulos: Premier League 2023 y 2024; UEFA Champions League 2023; Supercopa de la UEFA 2023 y Mundial de Clubes 2023.

Qué se dijeron Julián Álvarez y Pep Guardiola antes de la salida del crack argentino al Atlético de Madrid

El pasado mes de diciembre del 2024, mientras la "Araña" llevaba sus primeros meses en el club "Colchonero", dio una entrevista para el medio Telemundo en la que haló con Maxi Rodríguez. En ella hizo referencia a la última charla con el DT antes de concretar su salida del Manchester City. "Entre las últimas cosas que hablamos con Pep, me agradeció por el tiempo que estuve y no hacer nunca ningún problema. Siempre estuve a disposición y ayudé al equipo. Ganamos muchos títulos juntos”, reveló el cordobés.

A su vez, campeón de todo con la Selección Argentina contó que el exentrenador del Barcelona lo mejoró como futbolista en las dos temporadas que trabajó con él. ”Pep todos los días me animaba a ser mejor y a estar en todos los detalles. Aprendí muchas cosas tácticamente: cómo moverme, cómo buscar los espacios. Los primeros días no daba el 100%, daba el 120% para demostrar y que ellos vieran mi deseo de estar ahí”.