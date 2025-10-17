Jugó en River, fue a un Mundial, lo acusaron de romper una virgen y es clave para la Selección Argentina Sub 20

Jugó en River y un Mundial, lo acusaron de romper una virgen y es clave en la Sub 20

Un futbolista que vistió los colores de River Plate y representó a la Selección Argentina en un Mundial ahora es parte fundamental en la Sub 20 que dirige Diego Placente. Años después de colgar los botines y también de protagonizar un escándalo por el que fue acusado de romper una virgen, el exjugador se convirtió en integrante del cuerpo técnico que va por una nueva estrella para la historia de la "Albiceleste" a nivel juvenil. Por supuesto, este domingo 19 de octubre dirá presente en Chile con el resto de sus compañeros para comandar al seleccionado que enfrentará a Marruecos.

Se trata de Ariel "Chino" Garcé, quien a sus 46 años y luego de su paso por el automovilismo trabaja como asistente técnico desde diciembre del 2024 junto al actual DT que fue campeón mundial en Malasia 1997 de la mano de José Néstor Pekerman. En el caso del exdefensor tandilense surgido en el "Millonario", será la oportunidad de lograr lo que no pudo cuando jugaba y le tocó vestir la camiseta del combinado nacional de la mano de Diego Armando Maradona en Sudáfrica 2010. No sólo tiene una historia ligada a la pelota sino que su camino fue mucho más allá.

La carrera e historia del "Chino" Garcé: de jugar en River a ir a un Mundial

Años después de su debut con la camiseta del conjunto de Núñez el 16 de mayo de 1999 contra Gimnasia y Esgrima La Plata en el Clausura, el "Chino" comenzó a tener rodaje como titular recién varios torneos después. En el medio tuvo un paso breve por el fútbol mexicano vistiendo los colores del Morelia, pero retornó a River luego de que Leonardo Astrada lo pida a la dirigencia de ese entonces. Poco después pasó a Colón de Santa Fe y también vistió las camisetas de Olimpo de Bahía Blanca, Rosario Central, Argentinos Juniors y Atlético de Rafaela en nuestro país.

Tanto Marcelo Bielsa como Diego Armando Maradona lo citaron para la Selección Argentina. En 2003 fue el "Loco" quien lo convocó y el defensor disputó sólo dos encuentros, mientras que años más tarde el "Pelusa" lo llevó a la Copa del Mundo disputada en Sudáfrica en 2010, pero previamente apareció dos veces más en cancha y hasta le dio una asistencia a Martín Palermo contra Haití. Su última vez en el verde césped fue jugando para la "Crema" santafesina en la victoria por 1 a 0 ante Colón que derivó con el descenso de este último a la Primera Nacional. Después de ello fue ayudante de campo de Eduardo "Chacho" Coudet en el "Canalla" y desde 2019 a 2024 participó en distintas competencias de automovilismo.

Ariel "Chino" Garcé forma parte del cuerpo técnico de Diego Placente en la Selección Argentina Sub 20

La acusación al Chino Garcé por romper una virgen

En 2011 tuvo lugar un hecho polémico que protagonizó el propio Garcé junto a sus excompañeros de Colón de Santa Fe. El mismo tuvo que ver con la destrucción de la Virgen de Guadalupe ubicada en el estadio Brigadier López -del "Sabalero"-, la cual al parecer el plantel consideraba que traía "mala suerte" y tomaron la decisión en conjunto con la dirigencia de enviarla a restaurar. A través de su descargo, el "Chino" dejó en claro que la rotura de la misma se dio en el traslado y se hizo cargo del suceso que causó polémica en el club y entre los hinchas.

En sus palabras, el exdefensor declaró que se asustó, se desesperó y no supo qué hacer cuando la mencionada figura que donó el ex entrenador Jorge Fossatti se rompió: "Pensé que mis compañeros se iban a enojar conmigo, empecé a llorar, insultar y terminé arrojando los restos de la escultura". En noviembre de aquel año instalaron una réplica de la Virgen hecha por el escultor Saúl Miller -quien creó la original- y la dirigencia confirmó que al no poder arreglar la primera contactaron al autor para instalar una nueva.

Las estadísticas de Ariel "Chino" Garcé en su carrera

Clubes : River Plate, Morelia de México, Olimpo de Bahía Blanca, Rosario Central, Colón de Santa Fe, Argentinos Juniors y Atlético de Rafaela.

: River Plate, Morelia de México, Olimpo de Bahía Blanca, Rosario Central, Colón de Santa Fe, Argentinos Juniors y Atlético de Rafaela. Partidos jugados : 408 (+4 en la Selección Argentina).

: 408 (+4 en la Selección Argentina). Goles : 7.

: 7. Asistencias : 10 (+1 con la Selección Argentina).

: 10 (+1 con la Selección Argentina). Títulos: Torneo Clausura 2000, 2002 y 20004 con River Plate.

Cuándo juega la Selección Argentina vs. Marruecos en la final del Mundial Sub 20 en Chile

El partido entre la "Albiceleste" y el conjunto marroquí por la gran final del Mundial Sub-20 se jugará este domingo 19 de octubre de 2025, a partir de las 20 de Argentina en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos de Santiago de Chile. El encuentro será transmitido en vivo en la televisión por DSports y Telefe para toda Argentina y podrá verse también vía streaming online a través de DGO, Mi Telefe, Cablevisión Flow y Telecentro Play.