Oficial: AFA dio a conocer la lista de la Selección Argentina para el Mundial Sub 20 en Chile

El combinado nacional comenzará el 28 de septiembre su participación en el Mundial Sub 20 de Chile: debutará ante Cuba por el Grupo D.

Este jueves, la Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer la lista de 21 convocados por el entrenador Diego Placente para la Selección Argentina Sub 20, que disputará el Mundial de Chile 2025 que comenzará el próximo 27 de septiembre. Con varias ausencias por la negativa de los clubes europeos de ceder a sus jugadores y varios representantes del ámbito local, la 'Albiceleste' buscará consagrarse campeón del certamen por primera vez desde 2007 en el país trasandino.

El combinado nacional no podrá contar con figuras de renombre como Franco Mastantuono y Claudio Echeverri, piezas clave en el Sudamericano que se disputó a principio de año (y que le dio la clasificación al Mundial), ya que sus respectivos equipos decidieron que no participen del torneo al no estar obligados a hacerlo. Sin embargo, hubo algunos jóvenes que obtuvieron la autorización para sumarse al seleccionado: Julio Soler (Bournemouth), Gianluca Prestianni (Benfica), Tomás Pérez (Porto), Alain Gómez (Valencia) y Alejo Sarco (Bayer Leverkusen) viajarán desde el 'Viejo Continente' para sumarse a los entrenamientos en el predio de Ezeiza en los próximos días.

El resto de la nómina estará compuesta, casi en su mayoría, por jugadores del fútbol argentino. Vélez Sarsfield es el equipo que más aportó con tres (Álvaro Busso, Tobías Andrada y Maher Carrizo), mientras que Talleres de Córdoba y Boca Juniors sumaron dos cada uno (Santino Barbi y Santiago Fernández por el lado de la 'T', y Dylan Gorosito y Milton Delgado por el del 'Xeneize'). Completan la convocatoria Valente Pierani (Estudiantes de La Plata), Tobías Ramírez (Argentinos Juniors), Juan Manuel Villalba (Gimnasia y Esgrima de La Plata), Ian Subiabre (River Plate), Santino Andino (Godoy Cruz), Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo) y Valentino Acuña (Newell's Old Boys). Además, se suman Álvaro Montoro (de Botafogo, también ex 'Fortín') y Mateo Silvetti (de Inter Miami).

Los convocados por Diego Placente para el Mundial Sub 20 en Chile

Santino Barbi (Talleres de Córdoba). Álvaro Busso (Vélez Sarsfield). Alain Gómez (Valencia). Dylan Gorosito (Boca Juniors). Santiago Fernández (Talleres de Córdoba). Tobías Ramírez (Argentinos Juniors). Valente Pierani (Estudiantes de La Plata). Juan Manuel Viilalba (Gimnasia y Esgrima de La Plata). Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo). Julio Soler (Bournemouth). Tomás Pérez (Porto). Milton Delgado (Boca Juniors). Tobías Andrada (Vélez Sarsfield). Álvaro Montoro (Botafogo). Valentino Acuña (Newell's Old Boys). Santino Andino (Godoy Cruz). Alejo Sarco (Bayer 04 Leverkusen). Ian Subiabre (River Plate). Mateo Silvetti (Inter Miami). Gianluca Prestianni (Benfica). Maher Carrizo (Vélez Sarsfield).

La lista completa de convocados por Diego Placente a la Selección Argentina Sub 20.

Los grupos del Mundial Sub20 que se disputará en Chile

Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto.

Grupo B: Corea del Sur, Ucrania, Paraguay y Panamá.

Grupo C: Brasil, México, Marruecos y España.

Grupo D: Italia, Australia, Cuba y Argentina.

Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica.

Grupo F: Colombia, Arabia Saudita, Noruega y Nigeria.

Noticia en desarrollo...