La Selección venció a Colombia y es finalista del Mundial sub 20

La Selección Argentina venció a Colombia en la seminfial del Mundial Sub 20 con gol de Mateo Silvetti. El conjunto argentino tendrá que enfrentar a Marruecos para tratar de alcanzar la gloria en la categoría el próximo domingo. El equipo argentino tuvo un gran partido y venció a un duro rival.

Con este resultado, el equipo de Diego Placente alcanzó la final del Mundial Sub-20, algo que no se conseguía desde la edición de Canadá 2007 donde terminó siendo campeón ante República Checa. El partido definitorio para buscar su séptima Copa del Mundo será el domingo a las 20 horas ante Marruecos en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Por su parte, los de César Torres quedaron a las puertas de la final y deberán jugar el tercer puesto ante Francia el sábado a las 16 horas en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.