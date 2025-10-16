Los jugadores que deben volver a River de sus préstamos en 2026: quiénes son y qué hará Gallardo

Qué jugadores deben volver a River Plate.

River Plate llega al cierre del año 2025 en una temporada que le resultó difícil desde lo deportivo. Es que el conjunto de Marcelo Gallardo no logró afianzarse en cuanto a su rendimiento, con muchos cambios en el medio y llegada de jugadores que no cumplieron con las expectativas generadas. En el medio, una dura eliminación en Copa Libertadores en los cuartos de final del torneo, en una serie en la que perdió los dos partidos.

Y con un primer semestre en donde quedó afuera de la Copa de la Liga 2025 frente a Platense en el Monumental y perdió una final contra Talleres de Córdoba en Paraguay. Un panorama que pone en tela de juicio si fueron correctas algunas incorporaciones. Con ese panorama y con vistas al futuro, la expectativa estará puesta también en los jugadores que deben regresar de sus diversos préstamos en 2026. Al tener en cuenta este año el caso de Lautaro Rivero (que volvió de Central Córdoba y rindió) y mucho más atrás en el pasado de nombres como Enzo Fernández, los regresos de futbolistas que fueron a foguearse a otro club en muchos casos suelen ser positvos y una buena opción para el DT.

Quiénes son los jugadores que deben volver a River de sus préstamos en 2026

Enzo Díaz, otro de los que tiene que volver.

Ezequiel Centurión (Independiente Rivadavia)

Tobías Leiva (Aldosivi)

Enzo Díaz (Sao Paulo)

Tomás Nasif (Banfield)

Daniel Zabala (Huracán)

Elián Giménez (Sarmiento)

Tomás Galván (Vélez)

Franco Alfonso (Central Córdoba)

Tomás Castro (Almagro)

Cuánto gastó River en refuerzos desde el regreso de Marcelo Gallardo a River

River erogó poco más de 63 millones de euros para comprar a 16 futbolistas en apenas un año. En su llegada en 2024, previo a los octavos de final de la Copa Libertadores ante Talleres, llegaron Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Maximiliano Meza y Marcos Acuña. Y luego una serie de jugadores provenientes del fútbol local y extranjero en los siguientes dos mercados de pases, donde se destaca el arribo de Maximiliano Salas, una de las figuras de Racing.

La lista de jugadores que llegaron a River desde que volvió Gallardo y cuánto gastó