Pep Guardiola quedó fascinado con Boca en el Mundial de Clubes: "El fin del mundo"

Pep Guardiola, DT de Manchester City, rendido ante Boca en pleno Mundial de Clubes.

Pep Guardiola, el entrenador de Manchester City, quedó maravillado con Boca Juniors en pleno Mundial de Clubes 2025. El director técnico de uno de los equipos más poderosos del planeta se deshizo en elogios para el cuadro dirigido por Miguel Ángel Russo pese a la derrota frente a Bayern Múnich de Alemania, a la vez que halagó al fútbol sudamericano en general.

En la conferencia de prensa previa al choque entre el conjunto inglés y Al-Aín de Emiratos Árabes Unidos, por la segunda fecha del Grupo G, el DT que hizo historia en Barcelona dejó en claro que admira todo lo que está generando el "Xeneize" en Estados Unidos. Y valoró que los planteles de esta parte del continente jueguen el certamen con semejante energía a esta altura de la temporada.

Guardiola, maravillado con Boca en el Mundial de Clubes: "Bienvenidos al mundo real"

Consultado acerca del "Xeneize" y de los representantes de Sudamérica en general en este certamen continental, el ex Bayern Múnich lanzó en la conferencia de prensa: "Amo cuando en este torneo jugás contra equipos sudamericanos. Cómo te desafían, cómo compiten... Admiro cómo defienden". Incluso, reconoció: "Miro a Boca Juniors cómo va a cada pelota y es como wow… El fin del mundo. Son estilos diferentes". "Me gusta que cada partido es duro. Salvo uno o dos, todos los partidos son parejos. La gente dice 'qué sorpresa, perdió un equipo europeo'... Bienvenidos al mundo real, amigos", insistió el histórico estratega español.

El gol de Merentiel para Boca vs. Bayern Múnich.

Con referencia al supuesto favoritismo de los cuadros europeos en la antesala a cada encuentro, Pep señaló: "¿Por qué no (pueden ganar los sudamericaos)? Muchas, muchas cosas buenas en toda la historia que han ocurrido en el fútbol. Muchas, muchas cosas buenas vienen de Sudamérica". Al mismo tiempo, mencionó a "Brasil, especialmente Brasil; Colombia, Argentina, Uruguay...", y agregó: "Yo diría que de todos los países. Muchas, muchas cosas buenas vinieron de allí".

A puro elogio para el fútbol sudamericano, Guardiola destacó que "los mejores jugadores vienen de allí, y después la mayoría de ellos vienen a Europa por las oportunidades económicas y el prestigio. Son increíbles". Enamorado de ello, el entrenador catalán de 54 años remató: "Me encanta, me encanta, me encanta cuando estás en este torneo y juegas contra equipos sudamericanos. Esa cultura, la forma en que sus aficionados viven cada acción es de lo que se trata todo esto. Tenemos que vivir esta competición".

