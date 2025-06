Preocupación para Russo en Boca: más malas noticias que buenas tras la práctica

Más malas que buenas: preocupación para Russo en la práctica de Boca

Boca Juniors enfrentará a Auckland City el próximo martes 24 de junio desde las 16 (hora argentina) y buscará un triunfo que lo clasifique a octavos de final del Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos. En la práctica posterior a la derrota por 2 a 1 con el Bayern Munich, Miguel Ángel Russo se encontró tanto con buenas como con malas noticias acerca de sus futbolistas de cara al próximo compromiso en el que sí o sí tendrán que ganar y esperar que los teutones venzan al Benfica a la misma hora y la diferencia de gol los favorezca.

Lo mejor para el experimentado DT es que todo indica que contará con Edinson Cavani para el cruce contra los neozelandeses después de que el "Matador" no esté en los primeros dos encuentros. El delantero uruguayo puede ser fundamental para convertir goles y achicar la brecha con las "Águilas" en caso de que empaten en puntos. Sin embargo, lo cierto es que también existe la chance que una de las figuras del equipo no esté después de la práctica de este sábado.

Vuelve Cavani, pero Miguel Russo sufre algunas bajas en Boca

El atacante entrenó a la par de sus compañeros y sería motivo suficiente para que esté en 11 titular, aunque no estaría definido a quién reemplazaría. Quienes no hicieron lo propio junto al resto fueron Ayrton Costa y Marcos Rojo, quienes preocuparon a "Miguelo" y compañía para el compromiso venidero. Por otro lado, Camilo Rey Domenech -quien es parte del grupo pero no sumó minutos- abandonó el entrenamiento.

Edinson Cavani entrenó a la par en Boca y estaría vs. Auckland City en el Mundial de Clubes

Qué necesita Boca Juniors para clasificarse en el Mundial de Clubes 2025

Tras perder con el Bayern Múnich, ahora Boca necesita ganar ante el Auckland City por más de 6 goles a Auckland City de Nueva Zelanda, pero también que el equipo alemán le gane al Benfica. Si el Benfica iguala con Bayern Múnich o, incluso, si Benfica le gana al conjunto alemán Boca estará eliminado del torneo.

Los próximos partidos de Boca en el Mundial de Clubes 2025

Boca Juniors vs Bayern Múnich (Alemania) - Viernes 20 de junio a las 22 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami.

Auckland City de Nueva Zelanda, el próximo rival de Boca

El martes 24 de junio a las 16 (hora argentina) puede ser una jornada clave para los de Miguel Ángel Russo cuando enfrenten a los neozelandeses. El tricampeón de la Champions de Oceanía llega como el único clasificado de su confederación y sueña con dar la sorpresa. Su mascota oficial es Cam el kiwi, un ave originaria de Nueva Zelanda, llamada así en honor a Cameron Jones, uno de los fundadores del club que nació en el año 2004.

Sus trece títulos internacionales lo muestran sin dudas como el más fuerte del continente hoy en día y se ilusiona con ganarle a Boca en el cierre del Grupo C con sus figuras. De hecho, más allá de ser uno de los más ganadores tiene un plantel semiprofesional y algunos de sus futbolistas poseen un trabajo paralelo además de jugar en Primera. El máximo goleador de su corta historia es Emiliano Tade, el argentino con más mundiales del clubes jugados que enfrentó a San Lorenzo en 2014, que acumula 138 goles en 211 partidos. Hoy en día no juega en el club y alguna vez definió al Auckland City como el “Boca de Nueva Zelanda”.