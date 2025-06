Boca sueña: el mensaje que llegó desde el Bayern Munich tras la derrota en el Mundial de Clubes

Boca sueña: el mensaje desde el Bayern Munich tras la derrota en el Mundial de C

La derrota de Boca Juniors contra el Bayern Munich en la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de Clubes sin dudas complicó el andar "Xeneize" en el torneo desarrollado en Estados Unidos. Sin embargo, un mensaje esperanzador llegó al plantel de Miguel Ángel Russo antes de jugar ante el Auckland City en la última jornada. El mismo provino desde el propio conjunto teutón que sumó de a tres y se quedó con la clasificación a octavos de final.

Por supuesto, los hinchas del equipo "Azul y Oro" se ilusionan con alcanzar el mismo objetivo mientras el Benfica jugará contra los alemanes, pero dependerá de golear a los neozelandeses y que los lusos pierdan. Claro que, el panorama no parece nada fácil para los de "Miguelo" que no quieren bajar los brazos. Por este motivo, el ánimo llegó por las contundentes palabras de Vincent Kompany, DT del Bayern, antes del cruce contra las "Águilas".

Las declaraciones del DT del Bayern Munich que ilusionan a todo Boca en el Mundial de Clubes

Un factor clave en la clasificación a octavos de final para Boca y Benfica será la diferencia de gol. Hoy, los europeos cuentan con un +6, mientras que el "Xeneize" tiene -1 después de la derrota sufrida en las últimas horas. El único resultado que lo favorecerá será un triunfo abultado para acortar la brecha, pero dependerá de que el Bayern Munich sí o sí le gane a los lusos. Sobre esto opinó Kompany y no dejó dudas sobre el planteo que hará.

"Sería imposible en este nivel, porque siempre tenés la presión de la camiseta. Somos el Bayern Munich y es imposible no ir a buscar un triunfo. No sabría planificar un partido si no quiero ganar", esbozó el entrenador en conferencia de prensa cuando le consultaron acerca de la chance de que sus dirigidos empaten, lo cual dejaría afuera al conjunto de La Ribera. De esta manera, no dejó dudas de que saldrán a buscar los tres puntos más allá de que ya lograron el pase a octavos.

Vincent Kompany ilusionó a Boca en el Mundial de Clubes

Qué necesita Boca para clasificar en el Mundial de Clubes tras la caída ante el Bayern Munich

Boca se puede ilusionar con el pase de ronda luego de haber estado cerca dar el gran golpe en su debut en el Mundial de Clubes, pero el empate 2-2 ante Benfica dejó un gusto amargo. Ahora, la pregunta es qué necesita para pasar de ronda tras la caída ante Bayern Munich.

La goleada de Benfica por 6-0 sobre Auckland City reconfiguró el escenario del grupo. Los portugueses se pusieron al mando con 4 puntos y una diferencia de +6. Mientras tanto, el Bayern, con 3 unidades, se situó en segundo lugar, y Boca se encontró en el tercer puesto con solo un punto. El equipo de Nueva Zelanda, lamentablemente para ellos, se quedó en el fondo de la tabla y sin esperanzas. Tras perder con el Bayern Munich, ahora Boca necesita ganar por muchos goles de diferencia ante el Auckland City. Necesita golear por más de 6 goles a Auckland City de Nueva Zelanda, pero también que el equipo alemán le gane al Benfica. Si el Benfica iguala con Bayern Munich o, incluso, si Benfica le gana al conjunto alemán Boca estará eliminado del torneo.