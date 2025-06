Sorpresa en Boca por lo que pasó entre sus hinchas y la policía de EEUU

Los fanáticos del 'Xeneize' protagonizaron un llamativo cruce con la policía de Miami durante el 'banderazo' en la previa del duelo frente al Bayern Munich.

Los hinchas de Boca Juniors volvieron a congregarse en North Beach, Miami, en la previa de un histórico duelo frente al Bayern Munich de Alemania por la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Clubes 2025. El empate por 2 a 2 ante Benfica ilusionó al 'Xeneize' con la clasificación a los octavos de final del certamen, y este viernes a partir de las 22 horas en Argentina tendrá una parada clave en búsqueda de ese objetivo. Durante la congregación de los fanáticos de este jueves, se produjo un curioso intercambio con la policía local.

Mientras la multitud se encontraba en las playas de la ciudad del estado de Florida, un barco con oficiales de migraciones se acercó a la costa. Su presencia fue recibida primero con aplausos, y luego con el característico 'dale Boca, dale Bo'. Por su parte, los tripulantes devolvieron el saludo e incluso acompañaron el cantito moviendo sus brazos.

El enorme elogio de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para los hinchas de Boca

A horas del debut de Boca Juniors frente a Benfica en el Mundial de Clubes 2025, duelo que tendrá lugar en el Hard Rock Stadium de Miami a las 19 horas en Argentina, los hinchas del equipo se hicieron presentes en suelo norteamericano para alentar al 'Xeneize'. El banderazo que realizaron en Miami Beach recorrió el mundo y llegó hasta Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien les dedicó un posteo en las redes sociales para destacar semejante acontecimiento.

El mandamás del organismo que regula el fútbol a nivel internacional se deshizo en elogios para los fanáticos del cuadro de La Ribera: "Me encantó ver cómo los hinchas de Boca Juniors se adueñaron de Miami Beach antes de su primer partido de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA de hoy. La fiebre del fútbol se ha apoderado de Estados Unidos", escribió en una publicación en Instagram junto con distintas postales de la congregación.

Probable de Boca vs. Bayern Múnich por el Mundial de Clubes

Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo o Marcos Rojo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Kevin Zenón o Malcom Braida, Rodrigo Battaglia, Tomás Belmonte, Alan Velasco; Carlos Palacios y Miguel Merentiel.

El 'Xeneize' buscará sacar un buen resultado ante uno de los gigantes europeos, después del empate obtenido ante Benfica por 2 a 2.

Los próximos partidos de Boca en el Mundial de Clubes

Boca Juniors vs Bayern Múnich (Alemania) - Viernes 20 de junio a las 22 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami.

Boca Juniors vs Auckland City (Nueva Zelanda) - Martes 24 de junio a las 16 (hora argentina) en el GEODIS Park de Nashville.

Los reemplazos de Figal y Herrera en Boca vs. Bayern Múnich, por el Mundial de Clubes

Por otro lado, Russo se refirió al posible sustituto de Figal y no descartó el ingreso de Marcos Rojo. "Son alternativas también, por más que hace bastante tiempo que no juego con dos zurdos. En esa época me preguntaban por qué dos zurdos y yo decía por que no me preguntan nada si son dos derechos. Tiene que ver también cómo estamos y cómo llegamos, y con el rival", explicó.

"Con lo que hablemos a la tarde, más allá de algún video, veremos. Cuando jugás seguido tenés que evaluar todo, yo voy conociendo a algunos, vamos teniendo una forma en la que debemos saber manejarnos. La posición de Figal nos limita un poco, veremos cómo están los chicos nuevos, los del club. Ayer entrenaron bien, el martes también, vamos a ver cómo usamos lo mejor posible", continuó.

Si bien no confirmó la alineación titular, el reemplazo de Ander Herrera, lesionado y suspendido, saldrá del chileno Williams Alarcón o Milton Delgado, dos de los mediocampistas que fueron probados en los últimos entrenamientos. El resto del equipo sería bastante similar al que comenzó el encuentro ante los portugueses, aunque no se descarta una línea de 5 defensores.