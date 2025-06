Freed from Desire, la historia de la canción del Mundial de Clubes: de dónde salió y quién es Gala

Freed from desire, el éxito absoluto de la italiana GALA en el Mundial de Clubes 2025.

Freed from Desire (Liberado del Deseo), la canción del Mundial de Clubes 2025 que es tan "pegadiza" y se transformó en un verdadero himno del fútbol, tiene una gran historia detrás. Si bien volvió a ser furor gracias al actual torneo en Estados Unidos, la realidad es que la cantante italiana GALA (Gala Rizzatto) lo entonó por primera vez allá por 1996, cuando apenas tenía 20 años de edad. Los hinchas de Boca Juniors, River Plate y el resto de los equipos participantes ya la "tararean" a cada rato, tanto en las tribunas como en las calles de Norteamérica.

Lo cierto es que el tema de la mencionada artista europea es una rebelión absoluta contra la presión capitalista por el dinero y el poder, tal cual dice la letra oficial. Además, se trata de un clásico del pop de la década de 1990 que fue un símbolo en aquella época, aunque con el correr del tiempo fue quedando en el olvido de a poco. Antes del vigente certamen intercontinental, Freed from Desire ya había estado omnipresente en los festejos de títulos de algunos equipos y Selecciones en pleno campo de juego.

Freed from Desire, la canción del Mundial de Clubes que volvió a ser furor casi 30 años después de su creación

El exitoso tema, que en castellano significa Liberado del Deseo, acompaña no solamente la previa de cada partido en las tribunas de los estadios de Estados Unidos, sino que además dirá presente en el megaevento de la gran final del domingo 13 de julio. La letra de esta melodía hace referencia a una persona que valora el amor, la libertad y la mente por encima del poder y de las posesiones materiales como el dinero "exigidas" por el capitalismo imperante desde finales del siglo XIX.

Si bien se ha utilizado en reiteradas ocasiones para protestas, marchas y manifestaciones en diferentes partes del mundo, parece haber encontrado su lugar definitivo en las tribunas de los estadios y hasta entre los propios jugadores, cuando tienen alguna consagración deportiva. Según señala el reconocido periódico británico The Guardian, esta obra artística “fue un éxito masivo en toda Europa durante el verano de 1996”.

Gala Rizzatto, la cantante que la rompió con Freed from Desire

La propia GALA reveló que escribió la canción mientras vivía en Nueva York y estudiaba fotografía. Por su tiempo de residencia en Estados Unidos justamente es que casi todas sus melodías son en inglés. “Me metí en la música porque fotografiaba bailarines, músicos y DJs”, afirmó la vocalista italiana que actualmente tiene 49 años. Nacida el 6 de septiembre de 1975 en Milán, incluyó a este famoso tema en su primer álbum Come into My Life, junto a otros hits como Let a Boy Cry y el propio Come into My Life.

La artista europea vendió más de seis millones de discos a nivel global lo largo de su trayectoria en la música. Además de Nueva York, también vivió en Brooklyn y en otros sitios de Norteamérica, aunque siempre dejó en claro el amor por su país natal. La protagonista estudió en distintas escuelas de arte estadounidenses y recibió diversos premios por su carrera en Italia. Entre los más destacados estuvo la distinción por haber sido la "Mejor cantante femenina del año en Italia por la revista Música e Dischi".

GALA, junto a la estrella belga del fútbol Eden Hazard.

Por si fuese poco, GALA también tuvo apariciones esporádicas como actriz en otros sitios de Europa, como Francia y Alemania. En 1998, mientras interpretaba Let a Boy Cry en Taratata, conoció al manager de Prince, Steve Fargnoli, quien comenzó a representarla. Ese mismo año, firmó con Universal Records en Italia. Tras el fallecimiento de Fargnoli por cáncer en el 2001, la vocalista de Milán rompió su contrato con Universal Records y regresó a Nueva York.

Gracias a su talento, Rizzatto recorrió buena parte del Viejo Continente y su conexión con el deporte va más allá del fútbol: cantó en vivo en los estadios durante los Juegos Olímpicos de invierno en Sochi (Rusia) 2014 y en los de verano de París (Francia) 2024. De hecho, en esta última ocasión, apareció en escena a escasos minutos de la final del fútbol femenino por la medalla de oro entre Estados Unidos y Brasil.

¿Qué dice la letra de la canción del Mundial de Clubes 2025?

Mi amor no tiene dinero

Tiene sus fuertes creencias

Mi amor no tiene poder

Tiene sus fuertes creencias

Mi amor no tiene fama

Tiene sus fuertes creencias

Mi amor no tiene dinero

Tiene sus fuertes creencias

¿Quieres más y más?

La gente sólo quiere más y más

Libertad y amor

Lo que está buscando

¿Quieres más y más?

La gente sólo quiere más y más

Libertad y amor

Lo que está buscando

Liberado del deseo, la mente y los sentidos purificados

Liberado del deseo, la mente y los sentidos purificados

Liberado del deseo, la mente y los sentidos purificados

Liberado del deseo

