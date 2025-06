La brutal decisión de Guardiola con el Diablito Echeverri en el City para el Mundial de Clubes

La brutal decisión de Guardiola con el Diablito Echeverri en el Mundial de Clubes

Claudio "Diablito" Echeverri no estuvo en los planes de Pep Guardiola con el Manchester City para afrontar la temporada culminada hace pocos días ya que sólo ingresó unos pocos minutos al verde césped. Con vistas al Mundial de Clubes que tendrá lugar en Estados Unidos desde este sábado 14 de junio, el DT español tomó una drástica decisión con el crack argentino surgido de River Plate que sorprendió a más de uno. Para colmo, fue a pocos días del primer partido de la fase de grupos.

Los "Ciudadanos" integrarán la Zona G con el Wydad Casablabca AC de Marruecos, el Al Ain de Emiratos Árabes y la Juventus de Italia, partidos para los que contará con varias figuras de su plantel. Una de ellas es nada más y nada menos que el joven chaqueño que se lució en la Selección Argentina Juvenil y desde el elenco inglés no dudaron en comprárselo al "Millonario". Ahora, el futbolista tendrá la oportunidad de jugar el certamen internacional y no así una de las estrellas de la institución que se quedó afuera de la lista.

Sorpresa: Guardiola incluyó al Diablito Echeverri y dejó afuera del Mundial de Clubes a una figura del City

La joya surgida de River Plate estará presente en el certamen que tendrá lugar en Estados Unidos pero el que se lo perderá es Jack Grealish. El volante inglés que atravesó algún que otro escándalo en su carrera no forma parte de la lista de convocados por Guardiola, por lo que será uno de los ausentes. De hecho, en la última final de la FA Cup que el Manchester City perdió con el Crystal Palace, fue el argentino quien ingresó y su compañero quedó en el banco. Ahora esto se trasladará al Mundial de Clubes, ya que el "Diablito" sí será parte junto a los nuevos refuerzos "Ciudadanos".

Pep Guardiola convocó al Diablito Echeverri y dejó afuera a Jack Grealish del Mundial de Clubes con el Manchester City

Tristeza por lo que se supo del Diablito Echeverri, ex River, en Manchester City

El debut de Claudio Echeverri como futbolista del Manchester City se hizo esperar y los pocos minutos que disputó demuestran la firme decisión del DT para con él joven. El volante de 19 años con pasado en River Plate llegó a principios del 2025 al club inglés, pero el entrenador Pep Guardiola aún no lo ve como posibilidad dentro del primer equipo. Para colmo, un reconocido periodista partidario del equipo puso en duda su continuidad tras varios rumores sobre un posible préstamo del 'Diablito' en el mercado de pases.

“Por favor, saca a Echeverri de tu mente. Nunca va a jugar", fue el comentario que realizó Sam Lee, corresponsal del medio The Athletic, al ser consultado durante un episodio de su podcast Let Me Talk acerca de la situación de la joven figura de la Selección Argentina Sub 20. El ex mediocampista del 'Millonario' fue convocado a pocos partidos de los 'Citizens' desde su llegada y sólo ingresó en dos oportunidades sumando un escaso tiempo en el verde césped. "No creo que sea tan bueno, pero obviamente lo han fichado por algo", disparó el periodista, a la vez que ironizó con una posible venta al "Como por 25 millones en unos años".